Кобахидзе: В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией

В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора с конкретными лидерами и такой политический лидер не один,- об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в Дублине.

Глава правительства выразил надежду, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии.

По словам Кобахидзе, власти Грузии терпеливо ожидают развития событий в «правильном и лучшем» направлении.

«В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора с конкретными лидерами, и такой политический лидер не один, это лидеры разных стран. Мы надеемся, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии. Мы терпеливо ждем развития событий в правильном и лучшем направлении», — отметил премьер.