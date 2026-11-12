Кобахидзе: В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией
В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора с конкретными лидерами и такой политический лидер не один,- об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в Дублине.
Глава правительства выразил надежду, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии.
По словам Кобахидзе, власти Грузии терпеливо ожидают развития событий в «правильном и лучшем» направлении.
«В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора с конкретными лидерами, и такой политический лидер не один, это лидеры разных стран. Мы надеемся, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии. Мы терпеливо ждем развития событий в правильном и лучшем направлении», — отметил премьер.
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