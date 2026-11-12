Кобахидзе заявил о «здоровом взгляде» ряда европейских лидеров на отношения с Грузией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Европе есть немало политиков, которые «здорово смотрят» на отношения с Тбилиси, несмотря на серьезные разногласия между грузинскими властями и европейскими институтами. По его словам, такие настроения он замечает во время личных бесед с зарубежными лидерами. При этом премьер не назвал конкретных политиков.
«Мы надеемся, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии. Мы терпеливо ждем развития событий в правильном и лучшем направлении», — заявил Кобахидзе журналистам в Дублине, где проходил девятый саммит Европейского политического сообщества (EPC).
По словам премьера, саммит стал возможностью обсудить с коллегами вопросы европейской безопасности и другие актуальные вызовы. Кобахидзе также выступил на закрытой дискуссии в формате круглого стола, посвященной обеспечению безопасности и обороны демократической Европы.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, в своем выступлении он затронул вопросы мира и стабильности, гибридные угрозы и значение защиты национального суверенитета. Премьер также подчеркнул роль Грузии в поддержании мира и стабильности в регионе.
В дискуссии участвовали, в частности, премьер-министры Великобритании, Дании и Словении, президенты Черногории, Литвы и Румынии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
На полях саммита Кобахидзе провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. О других переговорах Кобахидзе на полях EPC его пресс-служба не сообщала.
Выступая перед журналистами, грузинский премьер также раскритиковал европейские оценки ситуации в Грузии. Он заявил, что европейские традиционные ценности предполагают уважение к демократии, верховенству закона и правам человека, однако именно в этих сферах, по его мнению, в отношениях Европы с Грузией существуют серьезные проблемы.
В качестве примеров премьер привел, как он выразился, поощрение бросания «коктейлей Молотова» и призывы освободить задержанных участников протестов. Последнее он назвал вмешательством в верховенство закона. Кроме того, Кобахидзе обвинил европейских представителей во вмешательстве в демократические выборы в Грузии и независимость судебной системы.
«Это указывает на очень серьезные проблемы и вызовы, существующие в Европе, в том числе непосредственно в том, что касается Грузии. Речь идет о проблеме двойных стандартов. Мы активно поднимаем и этот вопрос и надеемся, что в будущем эти проблемы будут решены», — сказал он.
Отношения Тбилиси и Брюсселя остаются напряженными после решения правительства в ноябре 2024 года отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Европейские институты неоднократно критиковали действия грузинских властей, указывая на отступление от демократических принципов и ограничение гражданских свобод. В своем последнем отчете о расширении Еврокомиссия подтвердила, что Грузия остается кандидатом на вступление лишь формально.
Кобахидзе и другие представители «Грузинской мечты» в последнее время неоднократно заявляли, что Грузия не отказывается от цели вступления в Евросоюз, однако рассчитывает на изменение политической ситуации в Европе и пересмотр подходов Брюсселя к Тбилиси. Власти дают понять, что рассчитывают на нормализацию отношений без изменения собственной политической линии.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате…
Кобахидзе: В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией
В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора…
Ираклий Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии на тему обеспечения безопасности и обороны демократической Европы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате…
Ираклий Кобахидзе встретился с Николом Пашиняном
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) встретился с премьер-министром Республики…
Саакашвили: Тот, кто способен в короткие сроки искоренить криминал в Грузии, уже шестой год теряет время в путинском плену
“Я решил до конца сказать вам горькую правду: чем дольше вы будете мириться с моим пленением, тем больше из вас, ваших близких и знакомых падет…
Глава администрации Кавелашвили покинул должность спустя два месяца после назначения
Лука Эхвая покинул пост главы администрации президента Грузии через два месяца после назначения. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили…