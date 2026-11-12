Кобахидзе заявил о «здоровом взгляде» ряда европейских лидеров на отношения с Грузией

По словам премьера, саммит стал возможностью обсудить с коллегами вопросы европейской безопасности и другие актуальные вызовы. Кобахидзе также выступил на закрытой дискуссии в формате круглого стола, посвященной обеспечению безопасности и обороны демократической Европы.

«Мы надеемся, что все это в конечном итоге отразится на общем отношении Европы к Грузии. Мы терпеливо ждем развития событий в правильном и лучшем направлении», — заявил Кобахидзе журналистам в Дублине, где проходил девятый саммит Европейского политического сообщества (EPC).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Европе есть немало политиков, которые «здорово смотрят» на отношения с Тбилиси, несмотря на серьезные разногласия между грузинскими властями и европейскими институтами. По его словам, такие настроения он замечает во время личных бесед с зарубежными лидерами. При этом премьер не назвал конкретных политиков.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в своем выступлении он затронул вопросы мира и стабильности, гибридные угрозы и значение защиты национального суверенитета. Премьер также подчеркнул роль Грузии в поддержании мира и стабильности в регионе.

В дискуссии участвовали, в частности, премьер-министры Великобритании, Дании и Словении, президенты Черногории, Литвы и Румынии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

На полях саммита Кобахидзе провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. О других переговорах Кобахидзе на полях EPC его пресс-служба не сообщала.

Выступая перед журналистами, грузинский премьер также раскритиковал европейские оценки ситуации в Грузии. Он заявил, что европейские традиционные ценности предполагают уважение к демократии, верховенству закона и правам человека, однако именно в этих сферах, по его мнению, в отношениях Европы с Грузией существуют серьезные проблемы.

В качестве примеров премьер привел, как он выразился, поощрение бросания «коктейлей Молотова» и призывы освободить задержанных участников протестов. Последнее он назвал вмешательством в верховенство закона. Кроме того, Кобахидзе обвинил европейских представителей во вмешательстве в демократические выборы в Грузии и независимость судебной системы.

«Это указывает на очень серьезные проблемы и вызовы, существующие в Европе, в том числе непосредственно в том, что касается Грузии. Речь идет о проблеме двойных стандартов. Мы активно поднимаем и этот вопрос и надеемся, что в будущем эти проблемы будут решены», — сказал он.

Отношения Тбилиси и Брюсселя остаются напряженными после решения правительства в ноябре 2024 года отложить до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Европейские институты неоднократно критиковали действия грузинских властей, указывая на отступление от демократических принципов и ограничение гражданских свобод. В своем последнем отчете о расширении Еврокомиссия подтвердила, что Грузия остается кандидатом на вступление лишь формально.

Кобахидзе и другие представители «Грузинской мечты» в последнее время неоднократно заявляли, что Грузия не отказывается от цели вступления в Евросоюз, однако рассчитывает на изменение политической ситуации в Европе и пересмотр подходов Брюсселя к Тбилиси. Власти дают понять, что рассчитывают на нормализацию отношений без изменения собственной политической линии.