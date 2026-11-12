Ираклий Кобахидзе встретился с Николом Пашиняном
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
Согласно сообщению пресс-службы, стороны еще раз подчеркнули высокий уровень развития стратегического партнерства и добрососедские отношения между двумя странами.
«Внимание было уделено сложившейся в регионе ситуации и особому значению мира и стабильности. Речь также шла об успешном сотрудничестве в различных сферах, в том числе в многосторонних форматах. Премьер-министр Грузии поблагодарил армянского коллегу за поддержку Грузии на международной арене», — говорится в информации.
На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате…
Кобахидзе: В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией
В Европе есть ряд лидеров, которые здраво смотрят на отношения с Грузией. Мы убеждаемся в этом, когда у нас есть возможность двустороннего разговора…
Ираклий Кобахидзе в рамках саммита EPC принял участие в панельной дискуссии на тему обеспечения безопасности и обороны демократической Европы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) принял участие в дискуссии в формате…
Кобахидзе заявил о «здоровом взгляде» ряда европейских лидеров на отношения с Грузией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Европе есть немало политиков, которые «здорово смотрят» на отношения с Тбилиси, несмотря на…
Саакашвили: Тот, кто способен в короткие сроки искоренить криминал в Грузии, уже шестой год теряет время в путинском плену
“Я решил до конца сказать вам горькую правду: чем дольше вы будете мириться с моим пленением, тем больше из вас, ваших близких и знакомых падет…
Глава администрации Кавелашвили покинул должность спустя два месяца после назначения
Лука Эхвая покинул пост главы администрации президента Грузии через два месяца после назначения. Об этом грузинской службе «Радио Свобода» сообщили…