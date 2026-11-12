Ираклий Кобахидзе встретился с Николом Пашиняном

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (EPC) встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

Согласно сообщению пресс-службы, стороны еще раз подчеркнули высокий уровень развития стратегического партнерства и добрососедские отношения между двумя странами.

«Внимание было уделено сложившейся в регионе ситуации и особому значению мира и стабильности. Речь также шла об успешном сотрудничестве в различных сферах, в том числе в многосторонних форматах. Премьер-министр Грузии поблагодарил армянского коллегу за поддержку Грузии на международной арене», — говорится в информации.

На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.