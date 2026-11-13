«Что говорит Кая Каллас, она сама возьмёт всё на себя? Сама будет поставлять оружие Украине, финансировать её, и американское оружие не понадобится?», — заявил заместитель председателя комитета по обороне парламента Грузии Тенгиз Шарманашвили.

Шарманашвили прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая отметила, что в мирных переговорах между Украиной и Россией Евросоюз должен быть представлен непосредственно председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как отметил Шарманашвили, тысячами украинцев приходится расплачиваться за игры брюссельской бюрократии.

«Одним из условий России на переговорах является прекращение эмбарго и ограничений. В основном эти ограничения введены Евросоюзом. Кая Каллас говорит: не говорите от моего имени. Очевидно, что Украину подталкивали к тому, чтобы она на протяжении длительного времени оказывала России такое военное сопротивление. Но ведь это происходит благодаря американскому вооружению? Доля европейского оружия в этом процессе практически ничтожна. Что говорит Кая Каллас, она сама возьмёт всё на себя? Сама будет поставлять оружие Украине, финансировать её и делать всё необходимое, а американское оружие не понадобится? Таково их отношение к миру и человеческим жизням, и это прискорбно. За эти игры брюссельской бюрократии расплачиваются тысячами украинцев», — отметил Шарманашвили.