Пленум Конституционного суда Грузии не удовлетворил ходатайство ЕНД об отводе судьи Евы Гоциридзе

«Пленум не удовлетворяет указанное ходатайство ввиду его необоснованности. Основная претензия была направлена в адрес госпожи Евы и заключалась в том, что формулировки задаваемых ею вопросов свидетельствуют о том, что у неё уже заранее сформировались определённая позиция и мнение по данному делу.

Из того, что мы услышали, был вопрос: „Разве партия не разделяет ответственность?“ Это вопрос судьи, направленный на то, чтобы выслушать позицию стороны — разделяет ли она какую-либо ответственность. При этом сторона вправе дать тот ответ, который считает целесообразным. Суд принимает ответ в той форме, в которой его представляет ответчик. В этом вопросе и подобной формулировке вопроса не содержится никакого заранее высказанного мнения или выражения определённой позиции.

Суд также заслушивал вопросы, которые Ева Гоциридзе задавала вчера. Другие члены пленума тоже слышали их. В том, что озвучила сторона, они не увидели никаких признаков того, что у Евы Гоциридзе заранее сформировалось мнение по данному делу. Напротив, у членов пленума единогласно сложилось впечатление, что существует желание не допустить, чтобы судья задавала критические вопросы, необходимые для принятия объективного решения по делу.

Суд обязан задавать вопросы по всем выдвинутым претензиям и выяснять мнение стороны по каждому из них.

Если вопрос по своему содержанию звучит остро и суд задаёт острый вопрос, это не означает, что у суда сформировалось какое-либо мнение в отношении одной из сторон. Напротив, чем больше информации суд получит от стороны, тем лучше для принятия правильного решения по делу.

Никому не удастся посредством ходатайства об отводе ограничить судью в возможности задавать объективные вопросы. Это невозможно! Именно такое впечатление сложилось у суда, и такова была единогласная позиция всех членов пленума», — заявил Надарая.