Пленум Конституционного суда Грузии не удовлетворил ходатайство ЕНД об отводе судьи Евы Гоциридзе
Пленум Конституционного суда Грузии не удовлетворил ходатайство «Единого национального движения» об отводе судьи Евы Гоциридзе.
Соответствующее решение огласил председатель Конституционного суда Реваз Надарая.
«Пленум не удовлетворяет указанное ходатайство ввиду его необоснованности. Основная претензия была направлена в адрес госпожи Евы и заключалась в том, что формулировки задаваемых ею вопросов свидетельствуют о том, что у неё уже заранее сформировались определённая позиция и мнение по данному делу.
Из того, что мы услышали, был вопрос: „Разве партия не разделяет ответственность?“ Это вопрос судьи, направленный на то, чтобы выслушать позицию стороны — разделяет ли она какую-либо ответственность. При этом сторона вправе дать тот ответ, который считает целесообразным. Суд принимает ответ в той форме, в которой его представляет ответчик. В этом вопросе и подобной формулировке вопроса не содержится никакого заранее высказанного мнения или выражения определённой позиции.
Суд также заслушивал вопросы, которые Ева Гоциридзе задавала вчера. Другие члены пленума тоже слышали их. В том, что озвучила сторона, они не увидели никаких признаков того, что у Евы Гоциридзе заранее сформировалось мнение по данному делу. Напротив, у членов пленума единогласно сложилось впечатление, что существует желание не допустить, чтобы судья задавала критические вопросы, необходимые для принятия объективного решения по делу.
Суд обязан задавать вопросы по всем выдвинутым претензиям и выяснять мнение стороны по каждому из них.
Если вопрос по своему содержанию звучит остро и суд задаёт острый вопрос, это не означает, что у суда сформировалось какое-либо мнение в отношении одной из сторон. Напротив, чем больше информации суд получит от стороны, тем лучше для принятия правильного решения по делу.
Никому не удастся посредством ходатайства об отводе ограничить судью в возможности задавать объективные вопросы. Это невозможно! Именно такое впечатление сложилось у суда, и такова была единогласная позиция всех членов пленума», — заявил Надарая.
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