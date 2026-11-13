Председатель ЦИК принял участие в рабочей встрече, организованном ОБСЕ/БДИПЧ
Мероприятие включало две рабочие сессии. В рамках первой сессии участники обсудили готовность государств к борьбе с дезинформацией и защите целостности выборов, а также важность развития медиаграмотности. На второй сессии была непосредственно рассмотрена практика применения существующих кодексов поведения в период проведения онлайн-избирательных кампаний и достигнутые результаты.
Рабочая встреча предоставила делегатам стран — членов ОБСЕ, представителям избирательных администраций, экспертам по выборам и представителям гражданского общества возможность обсудить важные вопросы и возможные меры за пределами нормативного регулирования, направленные на обеспечение избирательных кампаний и противодействие новым угрозам, дезинформации и манипуляциям.
Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили принял участие в панельных дискуссиях и рассказал об опыте грузинской избирательной администрации.
«Международная рабочая встреча ещё раз показала, что страны — члены ОБСЕ сталкиваются в основном с общими вызовами, которые, безусловно, связаны с цифровой дезинформацией, манипуляциями и их последствиями. Она также продемонстрировала, что подходы, применяемые избирательной администрацией Грузии в борьбе с дезинформацией, в целом соответствуют подходам других стран. Это означает, что избирательная администрация использует все возможности для предоставления обществу достоверной и проверенной информации, что способствует защите избирательной среды и обеспечению избирателей правильной информацией», — заявил Георгий Каландаришвили.
В рамках официального визита председатель ЦИК также провёл встречу с Александром Майсурадзе — чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Австрийской Республике, а также постоянным представителем Грузии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и международных организациях, расположенных в Вене.
В ходе встречи стороны обсудили ход визита, а также возможности привлечения и участия избирательной администрации в различных международных проектах. Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посланник Грузии в Австрийской Республике Екатерине Зоделава и начальник отдела международных отношений и протокола ЦИК Тамар Капанадзе.
Рабочая встреча состоялась 10 ноября в столице Австрии Вене. Георгий Каландаришвили и Тамар Капанадзе приняли участие в мероприятии по приглашению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ.
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