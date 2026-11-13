Глава АМЮГ раскритиковала расследование дел о насилии против Рогава, Маисашвили и Хабеишвили

Расследование дел о насилии в отношении журналиста Гурама Рогава, участника проевропейских протестов в Тбилиси Звиада Маисашвили и политика Левана Хабеишвили направлено на сокрытие системного характера пыток и уход от ответственности организаторов и лиц, отдававших приказы. Об этом заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Тамар Ониани.

По её словам, прокуратура представляет факты систематических пыток и других форм ненадлежащего обращения как отдельные эпизоды превышения должностных полномочий или воспрепятствования профессиональной деятельности, не рассматривая их в контексте общей политики разгона акций протеста.

«Когда по делам как минимум 167 человек, официально признанных потерпевшими, наказывает лишь трёх исполнителей, тогда как как минимум 164 человека по-прежнему ждут установления лиц, ответственных за совершённые против них преступления; когда это насилие преподносится как отдельные, не связанные между собой случаи, произошедшие на улицах; когда за рамками расследования остаётся ответственность тех, кто планировал эти операции, отдавал приказы, руководил их исполнением или покровительствовал насилию; прокуратура не осуществляет правосудие. Она создаёт его видимость, которая, в том числе, служит способом сокрытия произошедшего», — написала в соцсети Ониани.