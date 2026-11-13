Глава АМЮГ раскритиковала расследование дел о насилии против Рогава, Маисашвили и Хабеишвили
Расследование дел о насилии в отношении журналиста Гурама Рогава, участника проевропейских протестов в Тбилиси Звиада Маисашвили и политика Левана Хабеишвили направлено на сокрытие системного характера пыток и уход от ответственности организаторов и лиц, отдававших приказы. Об этом заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Тамар Ониани.
По её словам, прокуратура представляет факты систематических пыток и других форм ненадлежащего обращения как отдельные эпизоды превышения должностных полномочий или воспрепятствования профессиональной деятельности, не рассматривая их в контексте общей политики разгона акций протеста.
«Когда по делам как минимум 167 человек, официально признанных потерпевшими, наказывает лишь трёх исполнителей, тогда как как минимум 164 человека по-прежнему ждут установления лиц, ответственных за совершённые против них преступления; когда это насилие преподносится как отдельные, не связанные между собой случаи, произошедшие на улицах; когда за рамками расследования остаётся ответственность тех, кто планировал эти операции, отдавал приказы, руководил их исполнением или покровительствовал насилию; прокуратура не осуществляет правосудие. Она создаёт его видимость, которая, в том числе, служит способом сокрытия произошедшего», — написала в соцсети Ониани.
Она добавила, что АМЮГ направила в Европейский суд по правам человека дела о пытках в контексте акций протеста 2024 года.
Заявление Ониани прозвучало на фоне оглашения приговора по делу о нападении на журналиста Гурама Рогава. Спецназовец Гурам Киркитадзе приговорён к пяти годам лишения свободы и трёхлетнему ограничению права заниматься определённой деятельностью.
Сам Рогава заявил, что прокурор сообщил ему о приговоре по телефону, причём до этого с ним не связывались и не опрашивали. По словам журналиста, осуждён не тот спецназовец, который напал на него.
«Настоящий нападавший по-прежнему на свободе, поскольку он является одной из ключевых фигур в других резонансных и кровавых делах и пользуется гарантиями неприкосновенности со стороны режима», — написал в соцсети Гурам Рогава.
Ранее прокуратура заявила о задержании пятерых человек по делам о насилии в отношении Рогава, Маисашвили и Хабеишвили во время акций протеста 2024 года. Среди задержанных – бывшие и действующие сотрудники спецназа, а также сотрудник Департамента охранной полиции МВД.
Всем пятерым были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия. Одному из обвиняемых дополнительно вменяется незаконное воспрепятствование журналисту в осуществлении профессиональной деятельности с применением насилия. Эти обвинения предусматривают наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.
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