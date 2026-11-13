Папуашвили Евросоюзу: Не ведите себя как Советский союз и никто вас с ним сравнивать не будет
Сегодня Брюссель пытается нанести ущерб Грузии всеми возможными способами: экономически, политически, нанести социальный ущерб грузинскому народу — Мы продолжим двусторонние визиты в страны — члены Европейского союза, чтобы действовать в интересах наших народов, нашего народа и народов стран-членов», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
На вопрос о том, кто из Брюсселя препятствует другим странам поддерживать отношения с Грузией, Папуашвили утверждает, что это «брюссельская бюрократия — Кая Каллас и те комиссары, которых мы видим».
«Не следует забывать, что Кая Каллас, о которой мы говорим, фактически является министром иностранных дел Европейского союза. Разумеется, именно из этих офисов в столицы поступают прямые указания не поддерживать контакты с Грузией, что в очередной раз демонстрирует подход советской Москвы. Госпожа Каллас, которая родилась и выросла в семье советской номенклатуры в Эстонской Советской Социалистической Республике, хотя на словах постоянно дистанцируется от Советского Союза, переняла от него советское отношение, позволяющее давать указания странам, парламентам и избранным народом органам власти относительно того, с кем им дружить и с кем не дружить, с кем разговаривать и с кем не разговаривать.
Затем господин Герчинский обижается и спрашивает, почему мы сравниваем их с Советским Союзом. Не ведите себя как Советский Союз, и никто ни с чем вас сравнивать не будет. Вы сами так поступаете и вызываете подобные ассоциации у людей, которые действительно пережили Советский Союз. Поэтому, безусловно, постыдно, когда брюссельская бюрократия ведёт себя подобным образом и позволяет себе давать такие указания независимым государствам.
Те члены Европейского союза, которые уважают собственный суверенитет, не позволяют госпоже Кае Каллас и её офису давать директивы и указания, подобно тому как такие указания направлялись из советской Москвы в республики.
Оказался правильным избранный нами путь, предусматривающий акцент на двусторонних отношениях, поскольку мы видим, что сегодня Брюссель пытается нанести ущерб Грузии всеми возможными способами — экономически, политически, нанести социальный ущерб грузинскому народу. Именно к этому сегодня стремятся Брюссель и его посольство в Грузии. Мы видим, что это их непосредственные действия, направленные на то, чтобы нанести ущерб стране и народу, в том числе испортить наши двусторонние отношения со странами — членами ЕС.
Понятно, что сам Брюссель приостановил интеграцию в Европейский союз. Что касается этого направления, мы поняли, что они хотят бойкотировать Грузию в процессе интеграции. Но почему они наносят ущерб двусторонним отношениям? Их отношение к Европейскому союзу понятно, но когда они пытаются испортить отношения между Грузией и странами — членами ЕС, это уже действия, которые несколько хуже, чем действия советской Москвы, когда на таком уровне пытаются совершить вредительство и нанести ущерб двусторонним отношениям страны с другими государствами. Поэтому мы постараемся развивать двусторонние отношения с теми странами, с которыми они у нас есть.
На протяжении трёх десятилетий отношения с Европейским союзом — где-то более интенсивные, где-то менее интенсивные — всегда строились на партнёрской и дружественной основе. Поэтому мы заботимся о сохранении этих отношений. Избранный нами путь оказался правильным. Разумеется, мы продолжим двусторонние визиты в страны — члены Европейского союза, чтобы действовать в интересах наших народов, нашего народа и народов стран-членов», — заявил Папуашвили.
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