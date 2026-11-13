Папуашвили: Попытка умалить роль Грузии в вопросе связанности является мелкой местью, характерной для брюссельской бюрократии

Попытка принизить роль Грузии в вопросах транспортной связанности — это мелкая месть, характерная для брюссельской бюрократии, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, «это именно такое решение, которое подтверждает, что сегодня Европейский союз взял курс на нанесение ущерба Грузии».

«Что касается попытки принизить роль Грузии в вопросах транспортной связанности, то это мелкая месть, характерная для брюссельской бюрократии. Самое парадоксальное заключается в том, что своими мелочными уколами и актами мести они в итоге проигрывают сами. Они сами несут экономический и политический ущерб. Грузия же развивается экономически и укрепляется политически. Мы являемся одним из ключевых звеньев Среднего коридора — как с точки зрения географического положения, так и наземных и морских перевозок. Грузия — одно из составных звеньев Европейского союза и входящих в него государств. Подобные пренебрежительные высказывания в очередной раз демонстрируют незрелость их внешней политики. В таких условиях у нас возникают подозрения, что решения принимаются не в Брюсселе, а отдельными неформальными группами. Мы будем ответственно подходить к своей роли в вопросах транспортной связанности, тогда как Брюссель ведёт себя безответственно. Они хотя бы на собственном ошибочном опыте должны чему-то учиться и действовать соответствующим образом.

Это именно такое решение, которое подтверждает, что сегодня Европейский союз взял курс на нанесение ущерба Грузии. Очевидно, что существует чёткий план нанести политический, экономический и социальный ущерб Грузии и грузинскому народу. Во всех этих направлениях мы видим, что Европейский союз и его посольство непосредственно участвуют в реализации плана по нанесению ущерба Грузии. Первым шагом, который мог бы продемонстрировать изменение их позиции и доказать, что это не так, стало бы осуждение послом Европейского союза штурма президентского дворца Грузии 4 октября 2025 года. Напомню, что на последней пресс-конференции он уклонился от ответа на этот вопрос и заявил в общем, что Европейский союз осуждает насилие. Мы не дети, и если он думает, что его назначили послом в детский сад, то он ошибается. Пусть он пересмотрит нашу историю. До тех пор, пока мы не услышим от Павла Герчинского конкретного заявления с осуждением штурма президентского дворца 4 октября 2025 года, он остаётся сторонником этого штурма и человеком, который его замалчивает. С Брюсселем он может общаться общими фразами, но грузинам нужны конкретные ответы», — заявил Папуашвили.