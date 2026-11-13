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Грузия Online
Политика

Парулава: «Мечта» своими действиями отдаляет страну от западного политического курса

«»Грузинская мечта» распространяет заявления о том, что ждёт, когда изменится Евросоюз и его бюрократия. На самом деле сегодня измениться должна сама «Мечта»», — заявил член партии «За Грузию» и депутат Гига Парулава.

Отвечая на вопрос журналиста о том, блокирует ли Брюссель Грузию, Парулава отметил, что «Грузинская мечта» отдаляет страну от западного политического курса.

«Одно дело — что говорит „Грузинская мечта“, и совсем другое — какова реальность, если смотреть на неё объективно. Реальность такова, что, к сожалению, своими действиями „Мечта“ отдаляет страну от западного политического курса.

Как можно перезагрузить отношения со стратегическими партнёрами — будь то Евросоюз или Америка? «Мечта» распространяет заявления о том, что ждёт момента, когда изменится Евросоюз и его бюрократия. На самом деле сегодня измениться должна сама «Мечта».

«Мечта» должна изменить свой антидемократический политический курс и прекратить антидемократические шаги, которые она предпринимает в стране уже несколько лет. Власти должны вернуться к демократическому развитию страны и укреплению институтов. Тогда, естественно, появится возможность перезагрузить отношения с Евросоюзом.

В противном случае, учитывая те антидемократические шаги, которые власти предпринимают против наших граждан, европейская интеграция невозможна. Этого не произойдёт, поскольку подобные действия несовместимы с ценностями западных демократических стран», — заявил Парулава.

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