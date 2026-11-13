«»Грузинская мечта» распространяет заявления о том, что ждёт, когда изменится Евросоюз и его бюрократия. На самом деле сегодня измениться должна сама «Мечта»», — заявил член партии «За Грузию» и депутат Гига Парулава.

Отвечая на вопрос журналиста о том, блокирует ли Брюссель Грузию, Парулава отметил, что «Грузинская мечта» отдаляет страну от западного политического курса.

«Одно дело — что говорит „Грузинская мечта“, и совсем другое — какова реальность, если смотреть на неё объективно. Реальность такова, что, к сожалению, своими действиями „Мечта“ отдаляет страну от западного политического курса.