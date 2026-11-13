Грузия присоединилась к Декларации принципов европейской безопасности

Присоединившись к декларации, Грузия вместе с другими государствами-подписантами вновь подтвердила поддержку принципов суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. Документ также признаёт право каждого государства самостоятельно определять свои внешние отношения и принимать решения о вступлении в те или иные международные организации и военные альянсы.

Грузия вошла в число 40 стран, принявших совместную декларацию об основных принципах европейской безопасности. Документ был согласован 12 ноября в Дублине на саммите Европейского политического сообщества по инициативе Франции.

Особое место в декларации уделено Украине. Страны-подписанты, в том числе Грузия, подтверждают поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе отмечается, что условия установления мира в Украине должны определяться при участии самой Украины, а вопросы, связанные с безопасностью Европы, не должны решаться без участия европейских государств.

Документ также предусматривает укрепление сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, кибератаками, иностранным информационным вмешательством, терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

Вместе с тем страны-подписанты, являющиеся членами НАТО, подтверждают, что альянс остаётся основой их коллективной обороны. В декларации также подчёркивается важность трансатлантического сотрудничества с Соединёнными Штатами и Канадой.

Следует отметить, что документ не предусматривает создания нового военного альянса и не возлагает на подписавшие его страны автоматических обязательств по коллективной обороне. Декларация направлена на поддержку существующих принципов международного права и механизмов европейской безопасности.

Делегацию Грузии на саммите в Дублине возглавлял премьер-министр Ираклий Кобахидзе.