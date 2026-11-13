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Грузия Online
Политика

Саакашвили: Что происходит с представителями партий в Батуми?

Если вы не можете защитить себя более разумными аргументами, хотя бы откажитесь от участия в играх диктатуры, не углубляйтесь в ложную юридическую схоластику и идите домой! Таково моё мнение! — такое заявление третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети, комментируя проходящие в Конституционном суде процессы.

По словам Саакашвили, на заседаниях не хватало Зазы Бибилашвили. Он также отметил, что Ани Цитлидзе правильно поступила, потребовав отдельно рассмотреть каждое из «дел».

«Что происходит с представителями партий в Батуми? Давайте отделим преступления отдельных лиц от партий, говорят они.

Извините, но чьи именно преступления вы признаёте фактом? Принесённый мной венок на похороны Качиньского, приём президента Украины и Хиллари, четыре пиджака и одно пальто — вы признаёте всё это преступлениями и даже требуете отделить партию от таких действий, как нейтрализация Вазагашвили и Апрасидзе? Браво вам!

Если вы не можете защитить себя более разумными аргументами, откажитесь от участия в играх диктатуры, не углубляйтесь в ложную юридическую схоластику и идите домой! Таково моё мнение!

Очевидно, что там не хватало Зазы Бибилашвили, хотя Ани Цитлидзе правильно поступила, потребовав отдельно говорить по каждому „делу“.

Заза, срочно возвращайся и покажи класс, напомни им, что речь идёт не о какой-то криминализированной партии, а о группе наиболее успешных политиков в истории Грузии, которые, несмотря на все препятствия и многочисленные предательства, создали успешное грузинское государство!» — пишет Михаил Саакашвили.

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