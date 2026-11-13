Саакашвили: Что происходит с представителями партий в Батуми?

Если вы не можете защитить себя более разумными аргументами, хотя бы откажитесь от участия в играх диктатуры, не углубляйтесь в ложную юридическую схоластику и идите домой! Таково моё мнение! — такое заявление третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети, комментируя проходящие в Конституционном суде процессы.

По словам Саакашвили, на заседаниях не хватало Зазы Бибилашвили. Он также отметил, что Ани Цитлидзе правильно поступила, потребовав отдельно рассмотреть каждое из «дел».

«Что происходит с представителями партий в Батуми? Давайте отделим преступления отдельных лиц от партий, говорят они.