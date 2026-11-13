Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам
Правительство Норвегии заявило, что намерено высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и их сопровождающих, если они попытаются въехать в страну для участия в спортивных мероприятиях.
Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, сообщает «Европейская правда».
Осло стремится запретить профессиональным спортсменам и членам сопровождающих групп из России и Беларуси приезжать на соревнования в страну, пока продолжается война в Украине.
Согласно заявлению, норвежское Министерство юстиции и по чрезвычайным ситуациям даст указание Управлению по делам иностранцев (UDI) и Управлению полиции (POD) высылать российских и белорусских спортсменов и их сопровождающий персонал, если они прибудут в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время.
Российский элитный спорт имеет тесные связи с властью и государственными структурами РФ, поэтому правительство считает, что участие России в международных спортивных соревнованиях нельзя рассматривать отдельно от её войны против Украины. Беларусь поддерживала и содействовала военным действиям Москвы, добавили в заявлении.
«Поскольку Россия продолжает свою жестокую агрессивную войну, правительство не желает, чтобы российские и белорусские профессиональные спортсмены и их вспомогательный персонал приезжали в Норвегию для участия в международных спортивных соревнованиях», – отметила министр культуры и равенства Любна Джаффери.
Решение правительства, которое вступит в силу «в ближайшее время», может повлиять на участие России и Беларуси в нескольких соревнованиях Кубка мира, в частности в стартовых соревнованиях по прыжкам на лыжах в Лиллехаммере (Норвегия), которые состоятся с 20 по 22 ноября.
Аналогичное решение приняла Финляндия, которая 12 ноября ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство россиян по визе, в частности в сфере профессионального спорта.
Европейская комиссия выступает против «нормализации» участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, пока продолжается война РФ против Украины, однако окончательное решение о допуске российских хоккейных сборных принадлежит Международной федерации хоккея.
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