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Грузия Online
Политика

Глава МИД Грузии провела телефонный разговор с вице-премьером Объединенных Арабских Эмиратов

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, в ходе беседы основное внимание было уделено перспективам углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Грузией и ОАЭ. Стороны положительно оценили динамику взаимных визитов на высоком уровне. Также была подчёркнута важность участия министра иностранных дел Грузии в форуме Sir Bani Yas, который состоится 13–15 ноября 2026 года.

Кроме того, стороны обсудили инцидент в Абу-Даби, связанный с грузинскими спортсменами.

Напомним, по распространённой информации, Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили были обязаны выплатить по 50 000 дирхамов каждый за распространение видеозаписи инцидента. По неофициальным данным, штрафы оплатит организация Real American Freestyle (RAF).

Ранее брат Сабы Лазишвили Звиад Лазишвили опубликовал в социальной сети видео, в котором заявил, что Саба и Мераб сегодня, в 17:00, выйдут на свободу.

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