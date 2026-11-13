Глава МИД Грузии провела телефонный разговор с вице-премьером Объединенных Арабских Эмиратов

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, в ходе беседы основное внимание было уделено перспективам углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Грузией и ОАЭ. Стороны положительно оценили динамику взаимных визитов на высоком уровне. Также была подчёркнута важность участия министра иностранных дел Грузии в форуме Sir Bani Yas, который состоится 13–15 ноября 2026 года.

Кроме того, стороны обсудили инцидент в Абу-Даби, связанный с грузинскими спортсменами.