Адвокаты Ираклия Гарибашвили встречаются с Народным защитником Леваном Иоселиани
Правозащитники осужденного за коррупционное преступление бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили проводят встречу с Народным защитником (омбудсменом) Леваном Иоселиани. Адвокаты Гарибашвили — Натия Тамазашвили и Сосо Бараташвили — прибыли в офис Народного защитника некоторое время назад.
Для справки: по информации аппарата Народного защитника, Леван Иоселиани приступил к изучению обстоятельств, указанных в публичном заявлении бывшего премьер-министра, 10 ноября.
По сведениям аппарата омбудсмена, Народный защитник обратится в соответствующие следственные органы с целью получения информации о начале расследования и принятых мерах правового реагирования по фактам предполагаемого давления, шантажа и принуждения, описанным в заявлении Ираклия Гарибашвили.
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