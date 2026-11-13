Кавелашвили посетил выставку, представленную в Грузинском национальном павильоне в рамках Конференции ООН по изменению климата

Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с членами делегации посетил экспозицию, представленную в национальном павильоне Грузии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31). Об этом сообщает администрация президента Грузии.

«В павильоне, организованном Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, представлены достижения Грузии в борьбе с изменением климата, текущие и запланированные проекты, а также приоритеты страны в области устойчивого развития.

Конференция ООН по изменению климата 2026 года (COP31), в которой принимают участие лидеры различных стран мира, проходит в турецком городе Анталья», — говорится в сообщении.