Кавелашвили посетил выставку, представленную в Грузинском национальном павильоне в рамках Конференции ООН по изменению климата
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с членами делегации посетил экспозицию, представленную в национальном павильоне Грузии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31). Об этом сообщает администрация президента Грузии.
«В павильоне, организованном Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, представлены достижения Грузии в борьбе с изменением климата, текущие и запланированные проекты, а также приоритеты страны в области устойчивого развития.
Конференция ООН по изменению климата 2026 года (COP31), в которой принимают участие лидеры различных стран мира, проходит в турецком городе Анталья», — говорится в сообщении.
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