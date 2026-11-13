Освобождение от должности главы Администрации президента связано с визитом зампреда КНР

«Радио Свобода» стало известно, что освобождение от должности главы Администрации президента Луки Эхвая связано с визитом заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

6 ноября прибывшего во дворец Орбелиани (на улице Атонели) заместителя председателя КНР и делегацию вместо Михаила Кавелашвили встретил и препроводил во дворец Лука Эхвая. Это подтверждают и фото- и видеоматериалы, запечатлевшие встречу.

По имеющейся информации, из-за протокольной оплошности, допущенной во время визита делегации во дворец на Атонели, помимо Эхвая, администрацию пришлось покинуть и представителю службы протокола.

На данном этапе «Радио Свобода» не удалось перепроверить точные обстоятельства инцидента. Представители Администрации президента и сам Лука Эхвая на телефонные звонки и сообщения не отвечают.