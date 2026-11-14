Министерства образования Грузии и Китая оформили Соглашение о сотрудничестве

Между министерствами образования Грузии и Китайской Народной Республики подписано соглашение о сотрудничестве, которое выведет партнерство между странами в области образования на новый уровень.

Документ подписали министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и министр образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэн.

По заявлению Миканадзе, вышеупомянутое соглашение, которое охватывает все уровни системы образования, создаст прочную основу для развития сотрудничества по новым направлениям и будет способствовать укреплению образовательных связей между двумя странами, обмену опытом, расширению академического и институционального сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Соглашение между сторонами было подписано в Пекине в рамках Всемирной конференции по китайскому языку 2026 года.