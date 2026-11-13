В Конституционном суде Грузии обсудили протесты, насилие и веттинг

Идея привлечения иностранных экспертов к проверке грузинских судей обсуждалась в рамках «Грузинской хартии» — документа, подготовленного в 2024 году по инициативе президента Саломе Зурабишвили при участии оппозиционных сил. Хартия предусматривала реформирование судебной системы, в том числе возможность привлечения международных специалистов к оценке добросовестности судей. Бежашвили пояснил, что иностранные эксперты должны были бы выполнять консультативную функцию, а окончательное решение оставалось бы за Высшим советом юстиции. Он также напомнил, что подобная модель обсуждалась в рамках «Грузинской хартии», и привёл в пример опыт Украины, Молдовы и Албании.

Одним из наиболее острых эпизодов стала дискуссия между судьей Эвой Гоциридзе и представителем ЕНД Леваном Бежашвили об участии иностранных экспертов в процессе проверки судей (веттинге). Гоциридзе сравнила такую инициативу с ситуацией IX века, когда славянские племена якобы приглашали викингов управлять ими.

В Конституционном суде Грузии 13 ноября продолжилось рассмотрение иска о запрете пяти оппозиционных партий. В ходе заседания судьи задавали представителям «Единого национального движения» вопросы об участии иностранных экспертов в проверке судей, протестных акциях последних лет, случаях насилия и возможной конфискации имущества.

Значительная часть заседания была посвящена протестным акциям и вопросу о том, можно ли считать их насильственными. Судьи спрашивали представителей ЕНД о повреждении административных зданий, нападениях на сотрудников полиции и о том, дистанцировалась ли партия от подобных действий.

Представитель ЕНД Анна Цитлидзе заявила, что акции против т.н. «российского закона», а также протесты в ноябре-декабре 2024 года носили мирный характер, а насилие, по её словам, начиналось со стороны спецназа.

«Я могу показать вам 500 избитых и пострадавших граждан Грузии», — сказала Цитлидзе, добавив, что граждане имеют право на самооборону.

Гоциридзе, в свою очередь, спросила, можно ли считать мирными действия участников, которые бросали камни и использовали «коктейли Молотова».

Судья также отметила, что превышение полицией полномочий не означает, что действия участников протестов не могли быть насильственными.

Бежашвили заявил, что отдельные случаи насилия не дают оснований считать насильственной всю акцию. По его словам, полиция разгоняла и преследовала мирных демонстрантов, а заявления партии касались прежде всего непропорционального применения силы правоохранителями.

Судьи также затронули события 20 июня 2019 года и акцию у здания Центральной избирательной комиссии 8 ноября 2020 года. Цитлидзе назвала протест 20 июня антиоккупационной акцией и заявила, что не стала бы от него дистанцироваться. Бежашвили подчеркнул, что поддерживает мирные протесты и выступает против насилия.

Говоря об акции у ЦИК, Бежашвили сообщил, что лично присутствовал на месте и что полиция применила водомёты без предварительного предупреждения. Он также заявил, что участники акции не проникали в здание, и призвал суд изучить доказательства.

Отдельно обсуждались события 4 октября 2025 года, когда участники акции попытались проникнуть во дворец президента. Гоциридзе спросила, каким образом призыв «передать ключи» от президентского дворца мог считаться мирным и дистанцировалось ли ЕНД от попытки проникновения.

Бежашвили назвал эту фразу символической и заявил, что партия не участвовала в принятии решения об организации акции. Цитлидзе, в свою очередь, сказала, что внутри партии существовали разные мнения, однако лично она поддерживала протест, поскольку считает действующую власть нелегитимной.

Представители ЕНД также попросили вызвать на заседание Паату Бурчуладзе и Левана Хабеишвили, чтобы они могли ответить на вопросы судей.

В начале заседания представители ЕНД потребовали отвода судьи Эвы Гоциридзе, однако Конституционный суд отклонил это ходатайство.