Кобахидзе поблагодарил власти ОАЭ засправедливое правосудие, а Мераба и Сабу — за их достоинство
Хочу выразить благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за чуткость и справедливое правосудие, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликается на освобождение грузинских спортсменов Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили.
По заявлению премьер-министра, в Объединенных Арабских Эмиратах приняли справедливое решение как в отношении освобождения Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили, так и в отношении лиц, совершивших на них нападение.
«Как известно, сегодня Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили покинули пенитенциарное учреждение в Объединенных Арабских Эмиратах. Хочу поблагодарить министра иностранных дел Маку Бочоришвили и министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, которые незамедлительно включились в координацию для обеспечения надлежащей защиты их прав. Спасибо тем, кто полностью покрыл расходы на адвокатские услуги и штрафы для Мераба и Сабы. Также хочу выразить благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за чуткость и справедливое правосудие. Они приняли справедливое решение как в связи с освобождением Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили, так и в отношении лиц, которые совершенно недостойным образом на них напали. Благодарю Мераба и Сабу за проявленное достоинство и желаю им дальнейших успехов в спортивной карьере!» — заявил премьер.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Посол ЕС: Европейский союз поддерживает грузинских фермеров и сельские общины уже более 30 лет
Мы высоко ценим прекрасные пищевые продукты Грузии и искренне надеемся увидеть их на полках магазинов стран Европейского союза в еще большем объеме -…
Михаил Саакашвили: Гарибашвили не является политическим заключенным
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети: «Назло мне объявляющим Гарибашвили политзаключенным я объясняю, почему Гарибашвили…
Освобождение от должности главы Администрации президента связано с визитом зампреда КНР
«Радио Свобода» стало известно, что освобождение от должности главы Администрации президента Луки Эхвая связано с визитом заместителя председателя…
Кремль на переговорах по Украине потребовал выхода Финляндии из НАТО
На многосторонних переговорах в Абу-Даби по окончанию войны в Украине российская делегация неофициально выдвинула пункты «нового европейского порядка…
Кавелашвили посетил выставку, представленную в Грузинском национальном павильоне в рамках Конференции ООН по изменению климата
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с членами делегации посетил экспозицию, представленную в национальном павильоне Грузии в рамках…
Глава МИД Грузии провела телефонный разговор с вице-премьером Объединенных Арабских Эмиратов
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел Объединённых…