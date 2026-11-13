Кобахидзе поблагодарил власти ОАЭ засправедливое правосудие, а Мераба и Сабу — за их достоинство

Хочу выразить благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за чуткость и справедливое правосудие, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе откликается на освобождение грузинских спортсменов Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили.

По заявлению премьер-министра, в Объединенных Арабских Эмиратах приняли справедливое решение как в отношении освобождения Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили, так и в отношении лиц, совершивших на них нападение.

«Как известно, сегодня Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили покинули пенитенциарное учреждение в Объединенных Арабских Эмиратах. Хочу поблагодарить министра иностранных дел Маку Бочоришвили и министра внутренних дел Сулхана Тамазашвили, которые незамедлительно включились в координацию для обеспечения надлежащей защиты их прав. Спасибо тем, кто полностью покрыл расходы на адвокатские услуги и штрафы для Мераба и Сабы. Также хочу выразить благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за чуткость и справедливое правосудие. Они приняли справедливое решение как в связи с освобождением Мераба Двалишвили и Сабы Лазишвили, так и в отношении лиц, которые совершенно недостойным образом на них напали. Благодарю Мераба и Сабу за проявленное достоинство и желаю им дальнейших успехов в спортивной карьере!» — заявил премьер.