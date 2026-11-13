Посол ЕС: Европейский союз поддерживает грузинских фермеров и сельские общины уже более 30 лет

По оценке европейского дипломата, проект ENPARD стал ярким примером эффективной работы. По словам Герчинского, за четыре фазы программы ENPARD в Грузии было инвестировано более 230 миллионов евро, что помогло фермерам создать рабочие места и новые возможности в сельской местности, а также приблизить систему безопасности пищевых продуктов Грузии к стандартам ЕС — причем так, чтобы грузинская продукция полностью сохранила свои уникальные свойства.

Как отметил Герчинский в своем приветственном слове, Европейский союз поддерживает грузинских фермеров и сельские общины уже более 30 лет.

Мы высоко ценим прекрасные пищевые продукты Грузии и искренне надеемся увидеть их на полках магазинов стран Европейского союза в еще большем объеме — Наше послание грузинским фермерам предельно ясно: Европейский союз рядом с вами!» — заявил посол Европейского союза Павел Герчинский на мероприятии по случаю закрытия IV фазы Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD).

«Результаты нашей программы ENPARD очевидны. За последние тринадцать лет благодаря тренингам, целевой финансовой поддержке и улучшению инфраструктуры уровень бедности в сельской местности снизился с 33% в 2013 году до 15% к 2024 году. Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции вырос на 90%. За каждым числом стоят фермерское хозяйство, семья и село, которые сделали шаг вперед на пути развития.

ENPARD никогда не была исключительно программой Европейского союза. Она поддерживала политику и реформы Грузии, основываясь на одном фундаментальном принципе — Общей сельскохозяйственной политике ЕС и нашем видении сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства.

Наше послание грузинским фермерам очевидно: Европейский союз на вашей стороне.

Вам не нужно выбирать между семейными хозяйствами и конкурентоспособностью. Крупный агробизнес имеет свое место, о чем свидетельствует выставка агропродовольственной продукции и напитков. Свое место занимают и семейные хозяйства. В трудные периоды они проявляют устойчивость, создают рабочие места, сохраняют жизнь и ценности в сельской местности, а также снабжают города продовольствием. Современное, устойчивое сельское хозяйство должно опираться на качество, местную идентичность и сильные сельские общины», — заявил Павел Герчинский.

По словам посла ЕС, стандарты Европейского союза в сфере безопасности пищевых продуктов имеют решающее значение.

«Доверие основывается на простых принципах: производители несут ответственность за то, что они продают; путь продукта от фермы до стола можно проследить, а механизмы контроля четкие и справедливые. Эти принципы прежде всего защищают грузинские семьи, а затем открывают путь для экспорта — в том числе, надеемся, и на рынок Европейского союза.

Особое место в этом процессе занимают женщины. Женщины, проживающие в сельской местности, производят, готовят и продают продукты питания, однако зачастую — за пределами официального рынка. Внедрение норм безопасности пищевых продуктов и систем маркировки качества, а также четкие правила позволят им вовлечься в этот рынок и получать достойный доход. Экономическое расширение прав и возможностей женщин в Грузии остается одной из главных целей ЕС, а их лидерство способствует сохранению сельских общин», — заявил Павел Герчинский.

По словам дипломата, программа ENPARD успешно завершается, однако ее результаты — реформы, институты и развитые навыки — остаются в силе. Герчинский выразил надежду, что все это в будущем найдет отражение в законодательстве и стратегиях Грузии.

«Поддержка и приверженность Европейского союза не заканчиваются с завершением ENPARD. Мы продолжим инвестировать в людей, живущих в сельской местности. В рамках нашей новой инициативы «Европейский союз с вами» (EU with You) более 13 миллионов евро из общей суммы в 38 миллионов евро (о выделении которой было объявлено в октябре) будут направлены на сельское хозяйство в течение следующих трех лет. Эта помощь опирается на опыт, полученный в рамках ENPARD, и закладывает основу для внедрения стандартов, соответствующих требованиям Европейского союза.

Наши цели остаются неизменными: создание лучших условий жизни для сельских общин; появление возможностей для женщин и молодых фермеров; конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство; защита природных ресурсов.

Мы также поддерживаем орошаемое земледелие. В ближайшем будущем этим воспользуются 11 000 семей, проживающих в зоне оросительной системы Верхний Самгори. Эта инициатива, в соответствии с принятым в Грузии в 2023 году Законом о воде, представляет собой пример рационального использования водных ресурсов.

По всей Грузии люди используют возможности, предлагаемые Европейским союзом, для улучшения собственной жизни и укрепления общин. Европейский союз с вами — это наш путь к сильным сельским общинам и устойчивой продовольственной системе», — резюмировал посол ЕС.