Папуашвили: Главная ценность независимости в том, что мы можем проводить политику, приносящую конкретную пользу народу, без внешнего вмешательства

Особенно наглядно демонстрирует это отличие пример Молдовы. Молдова, которая в 2021 году имела рост 13,9% после подчинения своей экономической политики требованиям Брюсселя, сперва в 2022 году столкнулась с экономическим спадом на 4,6% (в то время как у нас был рост 11%), а с 2023 года не смогла достигнуть показателя роста выше 1%.

«Только этих данных достаточно, чтобы показать, насколько серьезными могут быть последствия подчинения собственной экономической политики указаниям Брюсселя. Сегодня это очевидно многим в Европейском Союзе – высокие цены на энергоносители, отток предприятий за рубеж, рост безработицы в большинстве стран и много других проблем.

По темпам экономического роста Грузия не просто опережает все страны-члены и страны-кандидаты в ЕС, а опережает в несколько раз, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили своем посте, опубликованном в социальной сети, в котором приведен прогноз экономического роста этих стран.

Даже на фоне миллиардов, обещанных ЕС, экономика Молдовы вырастет в этом году всего на 1,5%, что в 5 раз меньше, чем рост Грузии – 7,2%.

Это различие – не просто статистика, оно имеет конкретную цену. Если в 2026 году экономика Грузии вместо 7,2% выросла бы на 1,5% как экономика Молдовы, то бюджет Грузии на 2027 год был бы как минимум на 1 миллиард лари меньше. К вашему сведению, в бюджете на 2027 год мы увеличиваем финансирование пенсий, здравоохранения и образования именно на 1 миллиард лари. Понятно, что без независимой, правильной экономической политики мобилизовать этот дополнительный финансовый ресурс было бы гораздо сложнее. Также понятно, что Брюссель не стал бы компенсировать этот дефицит – он не стал бы ни финансировать повышение пенсий, ни покрывать расходы на здравоохранение и образование.

И ещё. Несколько дней назад президент Молдовы с гордостью объявила, что Молдова полностью прекратила импорт газа из России и теперь покупает газ у Европейского союза. Всё это хорошо, но вот одна деталь – в 2021 году, до начала войны в Украине, в Молдове цена 1 м3 газа для потребителей составляла 0,65 лари, а в этом году она достигла 3,75 лари. К слову, в Грузии в 2021 году и сегодня цена 1 м3 газа составляет 0,56 GEL, в 7 раз дешевле, чем в Молдове.

Важность независимости заключается не только в том, что мы отмечены на карте отдельным названием. Ее главная ценность в том, что мы можем, без внешнего вмешательства и на основе национальных интересов, проводить политику, приносящую конкретные выгоды нашему народу.

В этом преимущество независимости, и мы никогда не должны её уступить», — пишет Папуашвили.