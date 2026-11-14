Президент ALDE: Режим «Грузинской мечты» становится все более репрессивным

Режим «Грузинской мечты» становится все более запрещающим и репрессивным по отношению к политической оппозиции, заявила президент партии ALDE Свенья Хан.

«В партии ALDE мы крайне обеспокоены политическими событиями в Грузии. Режим «Грузинской мечты» становится все более запрещающим и репрессивным по отношению к политической оппозиции. Нас очень беспокоит запрет политических партий и отношение к политическим лидерам.

Это несправедливо, и мы призываем Евросоюз действовать более смело — целенаправленные санкции в отношении ответственных лидеров режима «Грузинской мечты», заморозка активов, а также визовые ограничения.