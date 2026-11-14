Президент ALDE: Режим «Грузинской мечты» становится все более репрессивным
Режим «Грузинской мечты» становится все более запрещающим и репрессивным по отношению к политической оппозиции, заявила президент партии ALDE Свенья Хан.
«В партии ALDE мы крайне обеспокоены политическими событиями в Грузии. Режим «Грузинской мечты» становится все более запрещающим и репрессивным по отношению к политической оппозиции. Нас очень беспокоит запрет политических партий и отношение к политическим лидерам.
Это несправедливо, и мы призываем Евросоюз действовать более смело — целенаправленные санкции в отношении ответственных лидеров режима «Грузинской мечты», заморозка активов, а также визовые ограничения.
В конечном счете, если Грузия хочет продолжать движение по своему проевропейскому пути, это возможно только путем новых, свободных и справедливых выборов, в которых могут принять участие оппозиционные партии. Поскольку будущее Грузии должно быть проевропейским, но для функционирования проевропейской демократии необходима свобода, чтобы политические партии могли вести деятельность и общаться с народом.
Так что мы продолжаем выражать нашу обеспокоенность режимом и продолжаем солидарность с либеральными партиями в Грузии», — заявила Хан.
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