ALDE призывает ЕС к заморозке активов Иванишвили и ответственных за репрессии лиц

Резолюция ALDE «Защита политического плюрализма и прекращение политических репрессий в Грузии» призывает Евросоюз, европейские государства и страны-партнеры к «скоординированной заморозке активов и ограничениям на поездки в отношении Иванишвили, ответственных лиц, принимающих решения, и подпадающих под легальные санкции лиц, способствующих репрессиям».

«Нормализация [отношений] должна зависеть от измеримого демократического прогресса, освобождения заключенных и урегулирования в плане выборов; должны быть сохранены связи в сфере прав человека и безопасности.

Поддержать независимую журналистику, правовую защиту, документирование случаев злоупотребления силой и гражданское участие, в том числе среди переселенных; вести мониторинг судебных процессов и задержаний; публично противодействовать препятствованию.