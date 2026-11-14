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Грузия Online
Политика

ALDE призывает ЕС к заморозке активов Иванишвили и ответственных за репрессии лиц

Резолюция ALDE «Защита политического плюрализма и прекращение политических репрессий в Грузии» призывает Евросоюз, европейские государства и страны-партнеры к «скоординированной заморозке активов и ограничениям на поездки в отношении Иванишвили, ответственных лиц, принимающих решения, и подпадающих под легальные санкции лиц, способствующих репрессиям».

«Нормализация [отношений] должна зависеть от измеримого демократического прогресса, освобождения заключенных и урегулирования в плане выборов; должны быть сохранены связи в сфере прав человека и безопасности.

Поддержать независимую журналистику, правовую защиту, документирование случаев злоупотребления силой и гражданское участие, в том числе среди переселенных; вести мониторинг судебных процессов и задержаний; публично противодействовать препятствованию.

Сохранить для граждан безвизовое сообщение, образовательные и личные связи, а также европейское будущее Грузии с демократией и верховенством права, суверенитетом и территориальной целостностью в международно признанных границах.

Мы обещаем:

сохранится участие грузинских партий-членов в ALDE, несмотря на внутренние политические запреты.

Посредством бюро будем вести координацию с грузинскими членами и группой Renew Europe по вопросам политзаключенных, мониторинга судебных процессов и санкций; в течение трех месяцев опубликуем отчет и мобилизуем либеральных официальных лиц», — говорится в документе, текст которого распространяет партия «Дроа».

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