Саакашвили: Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не смогу поддерживать эту команду
Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не могу поддерживать эту команду, мы покончим с несправедливостью и восстановим славу грузинского футбола, – написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
В посте в Facebook Саакашвили отмечает, что «ни один футболист не возвысил голос против существующей в Грузии несправедливости, никто из них не проявляет гражданской позиции».
«Очередное поражение на фоне полупустых трибун. Полный крах грузинской футбольной команды абсолютно закономерен. У нас блестящее поколение футболистов, что является прямым результатом искоренения коррупции в Футбольной федерации во время моего президентства. А позорные результаты последних лет – это, с одной стороны, заслуга масштабной коррупции в футбольной сфере, а с другой – политизация многих членов команды. Чего стоит только участие нескольких игроков сборной в рекламе “коцов” (“Грузинская мечта”) и получение ими долей в бизнесах “коцов”.
Это также результат того, что ни один футболист не возвысил голос против существующей в Грузии несправедливости, никто из них не проявляет гражданской позиции. Именно поэтому они потеряли лицо, свою игру и большинство болельщиков, включая меня. Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не смогу поддерживать эту команду.
Как я могу не вспомнить, что Шота Арвеладзе открыто принимал меня в Амстердаме, когда я был в оппозиции к Шеварднадзе, а легендарные Рамаз Шенгелия и Вова Гуцаев ходили вместе со мной по тбилисским дворам поиграть футбол с местными детьми тогда, когда мы боролись с коррумпированным режимом. У этих футболистов была гражданская позиция и они не боялись ее открыто выражать. Мы покончим с несправедливостью и восстановим славу грузинского футбола!» — пишет Михаил Саакашвили.
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