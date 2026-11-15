Саакашвили: Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не смогу поддерживать эту команду

Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не могу поддерживать эту команду, мы покончим с несправедливостью и восстановим славу грузинского футбола, – написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В посте в Facebook Саакашвили отмечает, что «ни один футболист не возвысил голос против существующей в Грузии несправедливости, никто из них не проявляет гражданской позиции».

«Очередное поражение на фоне полупустых трибун. Полный крах грузинской футбольной команды абсолютно закономерен. У нас блестящее поколение футболистов, что является прямым результатом искоренения коррупции в Футбольной федерации во время моего президентства. А позорные результаты последних лет – это, с одной стороны, заслуга масштабной коррупции в футбольной сфере, а с другой – политизация многих членов команды. Чего стоит только участие нескольких игроков сборной в рекламе “коцов” (“Грузинская мечта”) и получение ими долей в бизнесах “коцов”.