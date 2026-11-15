Подарок Иванишвили сборной Грузии по футболу в размере 30 миллионов лари — который был ничем иным, как попыткой нейтрализовать поддержку футболистами протестных акций — породил в команде глубокую моральную и психологическую трещину. С того дня члены сборной превратились в «нейтральных» наблюдателей по отношению к процессам, происходящим в стране. Было утрачено то, что является самым важным для любой команды — раскрепощенность, внутренняя свобода и ощущение единой семьи. Некоторые футболисты даже приняли участие в избирательной кампании «Грузинской мечты».

Полученные деньги поставили футболистов перед тяжелой моральной дилеммой: можно ли носить майку, являющуюся символом достоинства страны, и в то же время закрывать глаза на беду, происходящую в твоей стране?

Спортивный успех определяется не только техническим мастерством, тактикой и физической подготовкой. Для победы необходимы характер, боевой дух, единство и, самое главное, ощущение того, что на поле ты борешься не только за самого себя — за твоей спиной стоит вся страна.