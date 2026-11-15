30 млн лари Иванишвили породили в сборной Грузии глубокую моральную и психологическую трещину
Подарок Иванишвили сборной Грузии по футболу в размере 30 миллионов лари — который был ничем иным, как попыткой нейтрализовать поддержку футболистами протестных акций — породил в команде глубокую моральную и психологическую трещину. С того дня члены сборной превратились в «нейтральных» наблюдателей по отношению к процессам, происходящим в стране. Было утрачено то, что является самым важным для любой команды — раскрепощенность, внутренняя свобода и ощущение единой семьи. Некоторые футболисты даже приняли участие в избирательной кампании «Грузинской мечты».
Полученные деньги поставили футболистов перед тяжелой моральной дилеммой: можно ли носить майку, являющуюся символом достоинства страны, и в то же время закрывать глаза на беду, происходящую в твоей стране?
Спортивный успех определяется не только техническим мастерством, тактикой и физической подготовкой. Для победы необходимы характер, боевой дух, единство и, самое главное, ощущение того, что на поле ты борешься не только за самого себя — за твоей спиной стоит вся страна.
Рыночная стоимость нашей футбольной сборной в 3,3 раза превышает стоимость сборной Северной Ирландии, в составе которой играют футболисты, выступающие во втором и третьем по рангу дивизионах Англии. Ее стоимость превышает также стоимость сборных Украины и Венгрии. Несмотря на это, в группе лидирует Северная Ирландия. Этот факт еще раз напоминает нам, что в футболе миллионы решают не все. Решающим зачастую оказывается тот невидимый ресурс, который невозможно отразить в статистике — характер команды, внутренняя свобода и чувство национальной ответственности.
Майка сборной Грузии — это не обычная спортивная форма. В нее вплетены наш флаг, наша история, наши надежды. Эта майка — доверие народа, а не собственность какой-либо власти. Футболисту можно заплатить миллионы, но невозможно купить ту искреннюю эмоцию, которая рождается на поле из любви к стране.
Там, где появляется политическая бацилла «Мечты», все переворачивается с ног на голову — нарушается единство, исчезает свобода и утрачивается та общая цель, которая связывает людей друг с другом.
А сборной Грузии больше всего необходимо именно то, что не покупается за деньги — свободный дух, достоинство и игра из любви к собственной стране. Потому, что для Грузии победа — это не просто цифра, зафиксированная на табло. Это ощущение того, что ты служишь своей стране.
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