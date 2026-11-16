Прокурор навестит Гарибашвили в тюрьме в связи с его публичными заявлениями

Сегодня в тюрьме с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, осужденным за коррупционное преступление, встретится прокурор для проведения беседы в связи с его публичными заявлениями.

Прокурор и адвокаты войдут к бывшему премьеру в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави в 14:00.

Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат Гарибашвили Сосо Бараташвили, в случае начала расследования Гарибашвили будет сотрудничать со следствием.