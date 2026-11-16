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Грузия Online
Политика

Прокурор навестит Гарибашвили в тюрьме в связи с его публичными заявлениями

Сегодня в тюрьме с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, осужденным за коррупционное преступление, встретится прокурор для проведения беседы в связи с его публичными заявлениями.

Прокурор и адвокаты войдут к бывшему премьеру в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави в 14:00.

Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» адвокат Гарибашвили Сосо Бараташвили, в случае начала расследования Гарибашвили будет сотрудничать со следствием.

«Мы решили, что прокурор встретится с Ираклием Гарибашвили в нашем присутствии. Нам необходимо выяснить, начато ли расследование. Если расследование начато, он готов сотрудничать со следствием в рамках норм, установленных Уголовно-процессуальным кодексом. Он хотел бы дать показания в присутствии судьи- магистрата. Было распространено немало заявлений, касающихся фактов психологического и морального воздействия на Ираклия Гарибашвили, которые в соответствии с нашим уголовным законодательством приравниваются к пыткам», — заявил Бараташвили.

Для справки, Народный защитник Грузии приступил к изучению вопросов, указанных в публичном заявлении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, 10 ноября.

По информации аппарата омбудсмена, Народный защитник обращается в соответствующие следственные ведомства, чтобы получить информацию о начале расследования и предпринятом реагировании по описанным в заявлении фактам предполагаемого давления, шантажа и принуждения.

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