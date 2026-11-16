Глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Катаре
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прибыла с официальным визитом в Государство Катар.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
По данным ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, а также с представителями властей и деловых кругов Государства Катар.
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