Глава МИД Грузии находится с официальным визитом в Катаре

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили прибыла с официальным визитом в Государство Катар.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По данным ведомства, в рамках визита запланированы двусторонние встречи Маки Бочоришвили с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, а также с представителями властей и деловых кругов Государства Катар.