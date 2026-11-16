МИД Грузии: Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в Форуме по расширению ЕС

Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в мероприятиях, запланированных на 16 ноября в Брюсселе, в том числе в министериале по вопросам связанности. Соответственно, представитель Грузии не будет участвовать в этой встрече. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

«Вместе с тем Грузия остается приверженной конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом и готова принимать участие во встречах при условии получения приглашения на соответствующем уровне. Эта позиция известна Брюсселю», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Сегодня в Брюсселе состоятся Форум по вопросам расширения ЕС и министерская встреча по вопросам связанности и безопасности.