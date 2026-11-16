МИД Грузии: Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в Форуме по расширению ЕС
Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в мероприятиях, запланированных на 16 ноября в Брюсселе, в том числе в министериале по вопросам связанности. Соответственно, представитель Грузии не будет участвовать в этой встрече. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
«Вместе с тем Грузия остается приверженной конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом и готова принимать участие во встречах при условии получения приглашения на соответствующем уровне. Эта позиция известна Брюсселю», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.
Сегодня в Брюсселе состоятся Форум по вопросам расширения ЕС и министерская встреча по вопросам связанности и безопасности.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Прокурор навестит Гарибашвили в тюрьме в связи с его публичными заявлениями
Сегодня в тюрьме с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, осужденным за коррупционное преступление, встретится прокурор для проведения беседы…
Замглавы МИД РФ Галузин будет на контакте со спецпредставителем премьера Грузии по России
Москва установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. Его российским визави стал…
В Грузии учреждена новая политическая партия «За социальную демократию»
В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой политической партии — «За социальную демократию». Как заявил представитель партии Вахушти Менабде, с…
Саакашвили: Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не смогу поддерживать эту команду
Я остаюсь болельщиком грузинского футбола, но больше не могу поддерживать эту команду, мы покончим с несправедливостью и восстановим славу…
Папуашвили: Главная ценность независимости в том, что мы можем проводить политику, приносящую конкретную пользу народу, без внешнего вмешательства
По темпам экономического роста Грузия не просто опережает все страны-члены и страны-кандидаты в ЕС, а опережает в несколько раз, – заявил…
Папуашвили: Грузия по темпам экономического развития не просто опережает все страны-члены и кандидаты на вступление в ЕС, а опережает их в несколько раз
По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, по темпам экономического роста Грузия «в несколько раз опережает» все страны — члены и…