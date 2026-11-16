Кобахидзе: Диалог между властью и бизнесом имеет особое значение

Особое значение имеет диалог между властью и бизнесом. Власть – это та, которая создает условия для укрепления экономики, однако саму экономику создаете вы, бизнесмены, исходя из этого, крайне важно поддерживать постоянный диалог между властью и бизнесом, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции бизнес-ассоциации — «Бизнес-среда в Грузии, диалог между правительством и бизнесом».

Премьер-министр поблагодарил бизнесменов и предпринимателей за тот вклад, «который они вносят в развитие экономики страны».

«Для нас крайне важно услышать ваши мнения и рекомендации касательно развития экономики, создания еще лучших условий для бизнеса, соответственно, мы и в будущем выражаем готовность продолжать деловой диалог вместе с вами. Быстрое экономическое развитие страны это результат именно наших совместных усилий. Несмотря на то, что есть сложнейшие глобальные вызовы и довольно негативные глобальные тенденции, именно в результате совместных усилий и нашего сотрудничества нам удается сохранять темпы быстрого экономического развития. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого из вас, каждого бизнесмена, предпринимателя за ваш вклад, за тот вклад, который вы вносите в развитие нашей страны, в развитие экономики нашей страны», — заявил Ираклий Кобахидзе.