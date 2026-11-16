Кобахидзе: Для нас ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности

Ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на очередную резолюцию ALDE.

Как поясняет Кобахидзе, у ALDE нет никаких принципов.

«ALDE нам вообще неинтересна. Вы знаете, что в свое время она даже не отмежевалась от террористического акта, что говорит о грубейшей политической предвзятости, также у ALDE нет никаких принципов, что очень прискорбно. Соответственно, для нас ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ / ALDE) принял очередную резолюцию в отношении Грузии. Согласно документу, ALDE призывает «Грузинскую мечту» «положить конец запрету оппозиционных партий, немедленно освободить политзаключенных, отозвать закон об иностранных агентах и провести новые выборы». Вместе с тем ALDE призывает Евросоюз, европейские государства и страны-партнеры к заморозке активов и ограничению на поездки в отношении Бидзины Иванишвили, лиц, принимающих решения, а также лиц, способствующих репрессиям.