Кобахидзе: Для нас ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности
Ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на очередную резолюцию ALDE.
Как поясняет Кобахидзе, у ALDE нет никаких принципов.
«ALDE нам вообще неинтересна. Вы знаете, что в свое время она даже не отмежевалась от террористического акта, что говорит о грубейшей политической предвзятости, также у ALDE нет никаких принципов, что очень прискорбно. Соответственно, для нас ни одно заявление ALDE не представляет никакой ценности», — заявил Кобахидзе.
Напомним, что Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ / ALDE) принял очередную резолюцию в отношении Грузии. Согласно документу, ALDE призывает «Грузинскую мечту» «положить конец запрету оппозиционных партий, немедленно освободить политзаключенных, отозвать закон об иностранных агентах и провести новые выборы». Вместе с тем ALDE призывает Евросоюз, европейские государства и страны-партнеры к заморозке активов и ограничению на поездки в отношении Бидзины Иванишвили, лиц, принимающих решения, а также лиц, способствующих репрессиям.
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