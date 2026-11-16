Саакашвили: Пусть прекратятся бессмысленные невнятные разговоры об «ошибках» и «перегибах»

«В Батуми, в «Конституционном суде» в качестве одного из аргументов нарушения прав человека приводят то, что в мое время было много жалоб в Страсбург.

Пусть прекратятся бессмысленные невнятные разговоры об «ошибках» и «перегибах». В результате наших мероприятий люди спокойно спали дома, не боялись отпускать детей на улицу и не запирали машины, — пишет третий президент Михаил Саакашвили в «Фейсбуке».

Знаете, исторически, когда и откуда было больше всего жалоб в Страсбург? — Это было тогда, когда на Сицилии начали настоящую борьбу с мафией, которую возглавляли генерал делла Кьеза, Борселлино и Фальконе, а также мой старый друг, который и сейчас постоянно пишет мне письма в тюрьму, тогдашний мэр Палермо Леолука Орландо.

Именно Леолука, который, еще когда я был в оппозиции Шеварднадзе, неоднократно приезжал в Тбилиси, чтобы поддержать меня, сопровождал меня на встречах в Вакийском районе.

Он был моим источником вдохновения, когда мы противостояли организованной преступности в Грузии. Орландо рассказывал мне, что у мафиози были лучшие адвокаты и они писали жалобы в невероятном количестве во все инстанции. Несмотря на это, сицилийская мафия тогда потерпела поражение, хотя этой борьбе пожертвовали собой Фальконе и Борселлино, а Орландо уцелел и теперь является депутатом Европарламента.

Так что пора прекратить бессмысленно невнятно говорить об «ошибках» и «перегибах». В результате наших мероприятий люди спокойно спали дома, не боялись отпускать детей на улицу и не запирали машины.

Что касается Евы Гоциридзе, во времена Шеварднадзе она была членом Совета юстиции, который был включен в коррупцию и непотизм, и естественно, что сейчас она является судьей Иванишвили.

Что касается того, почему сейчас из тюрем больше не пишутся жалобы в Страсбург, на это тоже есть очень простой ответ. В мое время воры и смотрящие не могли контролировать тюрьмы. Сейчас же сами коцы признали, что тюрьмы снова по-старому контролируют организованные криминалы. Написание исков в Страсбург ими строжайше наказывается.

Почему-то все вдруг забыли тех двух заключенных, которых убили в камере криминалы, а администрация оформила обоих как «самоубийство» — один, мол, упал с двухъярусной кровати, а второй «повесился в туалете», и как будто ничего.

Хочу напомнить, что 1 октября 2012 года в тюрьме криминалы громко скандировали: «Бидзо пришел, наше время вернулось».

Также хочу написать, что выступления абсолютно всех оппозиционных партий в Батуми хороши, и, конечно же, я высокого мнения о преданнейших Леване Бежашвили и Ани Цитлидзе — у них был целый ряд правильных выводов, и вообще они держатся очень хорошо, но поскольку процесс касается моего правления, у меня тоже есть свои твердые взгляды, и никто не запретит мне их выражать», — пишет Саакашвили.