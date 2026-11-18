Осужденный по делу о 4 октября певец Паата Бурчуладзе обращается к судьям Конституционного суда. Как пишет Паата Бурчуладзе в заявлении, распространенном в социальной сети, он готов приехать в Батуми и подробно рассказать о национальном собрании 4 октября.

«Хочу обратиться к уважаемым судьям Конституционного суда:

Я слежу за вашим процессом и еще раз убеждаюсь, каким большим событием было национальное собрание Грузии 4 октября. В этот день сотни тысяч граждан нашей страны проголосовали за нелегитимность правительства «Мечты». Единогласно прекратили их легитимацию. Хочу сказать вам, что именно это и есть мирное свержение, которое вы пытаетесь объявить преступлением, и это мирное свержение мы начали 4-го числа, и 4-го же закончили. За чем немедленно последовало непризнание «Мечты» не только в Грузии, но и во всех демократических странах мира. Исходя из этого, будет справедливо, если истец и ответчики в Конституционном суде поменяются местами.