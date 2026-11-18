Бурчуладзе готов рассказать Конституционному суду о национальном собрании 4 октября
Осужденный по делу о 4 октября певец Паата Бурчуладзе обращается к судьям Конституционного суда. Как пишет Паата Бурчуладзе в заявлении, распространенном в социальной сети, он готов приехать в Батуми и подробно рассказать о национальном собрании 4 октября.
«Хочу обратиться к уважаемым судьям Конституционного суда:
Я слежу за вашим процессом и еще раз убеждаюсь, каким большим событием было национальное собрание Грузии 4 октября. В этот день сотни тысяч граждан нашей страны проголосовали за нелегитимность правительства «Мечты». Единогласно прекратили их легитимацию. Хочу сказать вам, что именно это и есть мирное свержение, которое вы пытаетесь объявить преступлением, и это мирное свержение мы начали 4-го числа, и 4-го же закончили. За чем немедленно последовало непризнание «Мечты» не только в Грузии, но и во всех демократических странах мира. Исходя из этого, будет справедливо, если истец и ответчики в Конституционном суде поменяются местами.
Хочу напомнить, возможно, вы забыли или упустили из виду, на что имеет право гражданин Грузии по Конституции. Спросите самого известного конституционалиста, господина Вахтанга Хмаладзе, который создал ту Конституцию, которую вы должны защищать. Господин Вахтанг объясняет и разъясняет: по Конституции неконституционным является только лишь свержение конституционного строя, а свержение правительства конституционно. Тем более тогда, когда правительство попирает самое фундаментальное право — права человека.
Что касается национального собрания 4 октября, я готов приехать в Батуми и подробно рассказать об этом историческом дне. Лучше меня эту информацию вам никто не предоставит, так как это было организовано не политическими партиями, а было демонстрацией протеста граждан, ограниченных в правах, лишенных свободы и желающих необходимости перемен, главными организаторами которого были двое — я и «Грузинская мечта». Если бы не «Грузинская мечта» и ее предательская политика, уверяю вас, необходимости в проведении этого национального собрания не было бы. Я очень надеюсь, что если у вас еще будут вопросы по поводу 4 октября, вы захотите получить полную информацию от меня», — пишет Бурчуладзе.
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