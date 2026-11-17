Международный институт прессы (IPI) выступил с осуждением отстранения журналиста Гурама Рогава от судебного процесса по делу о нападении на него во время акций протеста в ноябре 2024 года. Инцидент произошел на проспекте Руставели, когда Рогава в прямом эфире вел репортаж с места событий.

В IPI отмечают, что, несмотря на присвоение журналисту статуса потерпевшего, по имеющейся информации, ему не разрешили присутствовать на закрытых заседаниях суда. По словам Гурама Рогава, ему не предоставили возможности изложить свою версию произошедшего или сообщить суду о причиненном ущербе.

«На Рогава, который в то время был журналистом телекомпании Formula, напали в ноябре 2024 года при освещении антиправительственных протестов. В результате нападения он получил тяжелые травмы, потребовавшие госпитализации и длительной реабилитации.