Международный институт прессы призвал разорвать «круг безнаказанности в Грузии»
Международный институт прессы (IPI) выступил с осуждением отстранения журналиста Гурама Рогава от судебного процесса по делу о нападении на него во время акций протеста в ноябре 2024 года. Инцидент произошел на проспекте Руставели, когда Рогава в прямом эфире вел репортаж с места событий.
В IPI отмечают, что, несмотря на присвоение журналисту статуса потерпевшего, по имеющейся информации, ему не разрешили присутствовать на закрытых заседаниях суда. По словам Гурама Рогава, ему не предоставили возможности изложить свою версию произошедшего или сообщить суду о причиненном ущербе.
«На Рогава, который в то время был журналистом телекомпании Formula, напали в ноябре 2024 года при освещении антиправительственных протестов. В результате нападения он получил тяжелые травмы, потребовавшие госпитализации и длительной реабилитации.
12 ноября Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого полицейского Гурама Киркитадзе к пяти годам лишения свободы и на три года запретил ему заниматься профессиональной деятельностью. Однако по-прежнему остаются серьезные вопросы относительно установления личности виновного и эффективности расследования. Рогава ставит под сомнение тот факт, что физические повреждения ему нанес именно Киркитадзе.
Предполагаемого виновника задержали в мае. Это произошло после того, как сам Рогава и команда телекомпании Formula провели журналистское расследование и публично назвали имя полицейского, который, по их предположению, нес ответственность за случившееся.
Это дело вновь напоминает о широко распространенном в Грузии синдроме безнаказанности при нападениях на журналистов: абсолютное большинство нападений, совершенных полицейскими или другими лицами, остается безнаказанным.
Разорвать круг безнаказанности в Грузии удастся лишь тогда, когда к ответственности будут привлечены все виновные. IPI продолжает требовать полного правосудия и привлечения к ответственности виновных по делам всех грузинских журналистов, подвергшихся нападениям из-за своей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.
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