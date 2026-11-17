Чтобы не терять время, ЕС выбрал компромиссную двухступенчатую стратегию: сначала Брюссель готов подписать соглашение 2008 года — документ, согласованный еще до гражданской войны в Сирии и до того, как режим Башара Асада признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона в 2018 году. Менять его текст невозможно, поэтому он станет лишь базовой правовой рамкой. А уже следом в новое, модернизированное соглашение, отражающее реалии после 2008 года, ЕС намерен включить четкие политические условия: соблюдение прав человека, а также непризнание оккупированных территорий Грузии и Украины.

По словам Каллас, страны Евросоюза сходятся во мнении, что Брюсселю необходимо срочно выстраивать диалог с новым руководством Сирии, иначе образовавшийся в регионе политический вакуум «заполнят другие игроки».

Евросоюз намерен включить требование о непризнании оккупированных территорий Грузии и Украины в условия обновленного соглашения об ассоциации с Сирией. Об этом 16 ноября заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Мы разделяем эти два процесса. Соглашение 2008 года мы изменить не можем — вопрос лишь в том, подписываем мы его или нет. Но страны-члены ЕС четко поставили вопрос о включении этих пунктов в мандат следующего, модернизированного соглашения. Сейчас рабочие группы прорабатывают технические и юридические детали», — пояснила Каллас.

Сирия признает независимость оккупированных Россией регионов Грузии наряду с Венесуэлой, Никарагуа и самой Москвой. После свержения Асада в декабре 2024 года Тбилиси и западные партнеры Грузии неоднократно призывали переходное правительство Сирии отменить решение о признании.

В июле 2026 года ЕС заявил о готовности сотрудничать с новым Народным собранием (парламентом) Сирии для укрепления международного права, а МИД Литвы тогда отдельно подчеркнул, что диалог подразумевает отмену решений эпохи Асада, нарушающих суверенитет Грузии и Украины. В Сухуми и Цхинвали это вызвало раздражение — де-факто власти обвинили Брюссель в «давлении» на новое сирийское руководство.

Заявление Каллас поприветствовал лидер партии «Гахария для Грузии», бывший премьер-министр Георгий Гахария. Он подчеркнул, что европейские партнеры защищают национальные интересы Грузии даже тогда, когда сама правящая партия, по его словам, разрушает эти отношения.

«В то время как режим „Грузинской мечты“ активно разрушает отношения Грузии со стратегическими партнерами и союзниками, собственными руками подрывает политику непризнания, обвиняет собственную страну в развязывании войны 2008 года и предает меня — как бывшего министра внутренних дел — суду за установку полицейского блокпоста на контролируемой Грузией территории для пресечения ползучей аннексии, подлинные партнеры Грузии продолжают твердо стоять на защите нашего суверенитета и территориальной целостности», — написал Гахария в соцсети Х, поблагодарив Брюссель.

О своей работе на этом направлении заявила и оппозиционная «Коалиция за перемены». В объединении сообщили, что еще 21 июля направили официальные обращения Кае Каллас, руководству Еврокомиссии, Евросовета и главам МИД стран ЕС. По утверждению коалиции, 14 сентября Еврокомиссия письменно подтвердила им, что вопрос территориальной целостности Грузии будет включен в повестку контактов с сирийскими властями.