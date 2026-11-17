Сиоридзе: Когда видишь, что правящая сила попирает демократические механизмы, необходимо дать соответствующий адекватный ответ
Когда выборы сфальсифицированы, их нужно называть сфальсифицированными — Когда налицо захват власти и ты расцениваешь происходящее именно так, необходимо действовать соответствующим образом, — так представитель партии «Лело — Сильная Грузия» ответил на вопрос судьи Конституционного суда Евы Гоциридзе о том, насколько серьёзно партия относится к объявлению выборов сфальсифицированными и признанию избранной власти нелегитимной.
Как отметил Сиоридзе, «когда видишь, что правящая сила попирает демократические механизмы, необходимо дать соответствующий адекватный ответ».
«Безусловно, страну необходимо уберечь от излишней и ненужной дестабилизации. Действительно, можно предпринимать более цивилизованные меры и рациональные шаги, когда у тебя демократическая власть, а не автократический режим, как мы оцениваем нынешнюю власть. Что касается выборов, то, когда выборы сфальсифицированы, их нужно называть сфальсифицированными. Когда налицо захват власти и ты расцениваешь происходящее именно так, необходимо действовать соответствующим образом. Когда видишь, что правящая сила попирает демократические механизмы, необходимо дать соответствующий адекватный ответ.
С момента основания нашей партии состоялись четыре выборные кампании, и мы участвовали во всех. Мы признали результаты выборов 2021 и 2025 годов, беспрепятственно работали в Сакребуло (городские собрания). Выборы 2020 и 2024 годов представляли собой иную ситуацию. На выборах 2020 года также имели место нарушения и фальсификации, у нас была собственная политическая оценка, и возник политический кризис. Однако этот политический кризис возник по вине «Грузинской мечты». Наша ответственность заключалась в том, чтобы участвовать в процессе поиска решения политического кризиса. Для этого была создана соответствующая площадка при посредничестве президента Шарля Мишеля. Именно это стало проявлением нашей политической зрелости и ответственности как оппозиционной партии — мы стремились положить конец политическому кризису в стране. Мы подписали политическое соглашение. Затем «Грузинская мечта» в одностороннем порядке объявила его аннулированным. И после этого мы продолжали призывать её вернуться к политическому соглашению, чтобы не допустить политического кризиса. На этом фоне мы вошли в парламент — это было проявлением нашей политической зрелости и ответственности», — заявил Сиоридзе.
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