Приветствую чёткое заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что соглашение об ассоциации между ЕС и Сирией должно предусматривать строгие условия, в том числе непризнание оккупированных территорий Грузии и Украины, — об этом в социальной сети пишет лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.

«В то время как режим «Грузинской мечты» активно разрушает отношения Грузии со стратегическими партнёрами и союзниками, собственными руками подрывает политику непризнания, обвиняет собственную страну в развязывании войны 2008 года и привлекает меня, как бывшего министра внутренних дел, к суду за обустройство полицейского поста на территории, контролируемой Грузией, целью которого было остановить ползучую аннексию, настоящие партнёры Грузии продолжают твёрдо защищать наш суверенитет и территориальную целостность», — пишет Гахария.

По его словам, европейские партнёры Грузии защищают национальные интересы страны даже тогда, когда правящий режим действует против них.