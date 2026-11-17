Гахария: Благодарю наших европейских партнёров за то, что они защищают национальные интересы Грузии
Приветствую чёткое заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что соглашение об ассоциации между ЕС и Сирией должно предусматривать строгие условия, в том числе непризнание оккупированных территорий Грузии и Украины, — об этом в социальной сети пишет лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.
«В то время как режим «Грузинской мечты» активно разрушает отношения Грузии со стратегическими партнёрами и союзниками, собственными руками подрывает политику непризнания, обвиняет собственную страну в развязывании войны 2008 года и привлекает меня, как бывшего министра внутренних дел, к суду за обустройство полицейского поста на территории, контролируемой Грузией, целью которого было остановить ползучую аннексию, настоящие партнёры Грузии продолжают твёрдо защищать наш суверенитет и территориальную целостность», — пишет Гахария.
По его словам, европейские партнёры Грузии защищают национальные интересы страны даже тогда, когда правящий режим действует против них.
«Благодарю наших европейских партнёров за то, что они защищают национальные интересы Грузии даже тогда, когда правящий режим страны действует против них», — заявляет Гахария.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС, что Евросоюз должен установить чёткие условия в отношении соглашения об ассоциации с Сирией, в том числе предусмотреть непризнание оккупированных территорий Украины и Грузии.
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