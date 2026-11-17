В действительности же все наоборот: Ираклий Гарибашвили заявляет, что готов сотрудничать со следственными органами, но исключительно в рамках закона и в соответствии с процессуальными нормами.

«Мы видим, что у прокуратуры нет никакого желания начинать расследование. Они хотят создать видимость перед общественностью, будто Ираклий Гарибашвили отказывается сотрудничать со следствием.

Адвокат находящегося в заключении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Сосо Бараташвили заявил, что если прокуратура не начнет расследование по фактам, изложенным в публичном заявлении его подзащитного, они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Мы дождемся официального ответа от Генеральной прокуратуры, узнаем, кому будет передано поданное нами вчера заявление. Если ответа не последует и расследование не начнется, мы сделаем следующий шаг — подадим жалобу в Европейский суд по правам человека», — заявил адвокат телеканалу TV Pirveli.

По словам Бараташвили, хотя следователи и мотивируют опрос «сложившейся практикой», действующее законодательство этого не предусматривает, и в случае официального начала следствия Гарибашвили готов «дать показания перед судьей-магистратом» (следственным судьей).

Напомним, Ираклий Гарибашвили настаивает на расследовании предполагаемого шантажа, психологического давления и политического преследования со стороны властей. Однако 16 ноября прокуратура Грузии заявила, что утверждения Ираклия Гарибашвили и его защиты не содержат конкретных сведений о составе преступления, в связи с чем правовых оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Дело против Гарибашвили:

Ираклий Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии дважды — с 20 ноября 2013 года по 23 декабря 2015 года и с 22 февраля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Кроме того, он дважды возглавлял правящую партию «Грузинская мечта». Окончательно покинул ее Гарибашвили в апреле 2025-го — через несколько месяцев после отставки с поста премьера. Тогда он заявил, что больше не видит необходимости оставаться на посту председателя партии и в политике в целом. При этом экс-премьер сказал, что остается «верным солдатом» команды Иванишвили.

Впоследствии политик был задержан, обвинен в коррупции и приговорен к 5 годам тюрьмы (ему грозило от 9 до 12 лет заключения, но в январе 2026 года стало известно, что он признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокуратурой).

Уже 24 августа Ираклию Гарибашвили предъявили новое обвинение — получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет. В этот раз экс-премьер отказался признавать вину и заявил о намерении добиваться справедливости.

При этом с середины августа Гарибашвили регулярно публикует письма в социальных сетях. Он заявляет, что его «вынуждают» вступить в открытую борьбу.

17 августа Ираклий Гарибашвили впервые открыто выступил против правящей команды и Бидзины Иванишвили — по его словам, «по поручению Бидзины Иванишвили» ему направили письмо с предложением «признать» неизвестное ему коррупционное преступление, чтобы застраховаться от 1-процентного «риска» его возвращения в политику. Полную ответственность за безопасность его самого и членов его семьи он возллжил непосредственно на Иванишвили и действующую власть;

В публикации от 18 августа он уже не упоминает Иванишвили и заявляет, что отправителем письма был Мамука Мдинарадзе — в разное время занимавший посты вице-премьера, министра, главы СГБ (Службы государственной безопасности Грузии) и лидера парламентского большинства. В том же письме Гарибашвили отметил, что «сделал все», чтобы избежать противостояния с командой и близкими людьми. Именно этим он объяснил признание предъявленных обвинений в коррупции, из-за чего по процессуальному соглашению ему назначено 5 лет лишения свободы. Через 9 дней после публикации письма Гарибашвили Мдинарадзе неожиданно заявил об уходе из политики;

В третьем по счету открытом письме из тюрьмы от 20 августа экс-премьер заявил об угрозах ареста членов его семьи. По словам политика, от него требуют признать вину по новому делу «лишь для того, чтобы перестраховать переданный вами т. н. однопроцентный риск и навсегда отстранить меня от политики». Бывший премьер утверждает, что все это сопровождалось «аморальным шантажом и давлением»: «Уже во второй раз прозвучал намек на арест моего 75-летнего отца»;

25 августа бывший премьер-министр Грузии распространил очередное письмо из тюрьмы, в котором заявил, что не видит смысла присутствовать на судебных заседаниях, поскольку новое уголовное дело против него носит исключительно политический характер. Гарибашвили назвал происходящее «политическим маскарадом» и подчеркнул, что теперь его единственным путем и оружием в борьбе остается правда;

В письме от 1 сентября бывший премьер-министр заявил, что у него есть вопросы по делу о самоубийстве респондента газеты «Асавал-Дасавали», который хвалил его и критиковал Ираклия Кобахидзе. По словам Гарибашвили, некоторые ставили под сомнение версию о суициде: «Я публично задаю этот вопрос, поскольку в обществе до сих пор остаются вопросы без ответов в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе-Мдинарадзе». После публикации письма были вызваны на допрос оппозиционные лидеры, но не упомянутые в посте политики;

В письме от 7 сентября Ираклий Гарибашвили заявил, что против него ведутся «грязные политические игры», и добавил, что за последнее время услышал недостойные и лживые заявления от потерявших человеческий облик людей. По словам экс-премьера, власти пытаются дискредитировать его, связав с «Единым национальным движением», но эти «смехотворные и беспомощные» методы напрасны». Политик заявил, что «Грузинская мечта» устраивает «омерзительный и трагический» маскарад;

21 сентября в своем седьмом письме он вновь обратился к бывшим соратникам, заявив, что они «запутали даже собственного избирателя» и посеяли «страх безнадежности, нестабильности и непредсказуемого будущего». «Вы уже идете по пути Саакашвили и возвращаете методы правления «Единого национального движения». По словам Гарибашвили, ему обещали, что в случае признания вины с ним заключат сделку со следствием, назначат длительный условный срок и штраф, но не посадят в тюрьму. Однако, как утверждает экс-премьер, его «кинули».

30 сентября экс-премьер вновь распространил письмо из тюрьмы, в котором рассказал о своих достижениях за второй срок на посту главы грузинского правительства. «С тех пор прошло почти три года, и я хочу спросить народ: улучшилась или ухудшилась ситуация в стране — как во внутренней, так и во внешней политике?!», — написал Гарибашвили;

20 октября политик опубликовал уже девятое открытое письмо. В нем он назвал дело политически мотивированным и построенным на клевете. А также рассказал о своих достижениях — «что было сделано для укрепления обороны страны в период моей работы на постах премьер-министра и министра обороны».