Каладзе: Мы никому не запрещаем водить автомобиль, но мы должны понимать одну простую вещь: пространство городских улиц не бесконечно
По данным системы фиксации автомобилей с помощью камер мэрии Тбилиси, в течение одного дня в столице регистрируется до 900 тысяч автомобилей. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, в котором он рассказал о существующих транспортных проблемах города.
По его пояснению, речь идёт не о суммарном количестве проездов автомобилей мимо камер. Каждый автомобиль учитывается в системе только один раз, независимо от того, сколько камер его зафиксировали.
«Сегодня я хочу ещё раз затронуть одну из наиболее важных и актуальных для нашей столицы тем — транспортную политику и существующие в городе пробки. Я понимаю каждого человека, который ежедневно передвигается по улицам Тбилиси и из-за пробок теряет значительное количество времени.
Я знаю, что значит утром спешить на работу, отвозить ребёнка в школу, а вечером, уставшим, хотеть вернуться домой, но вместо этого стоять в пробке. Очевидно, что это не просто транспортная проблема. Это потерянное людьми время, переживания и часы, которые они могли бы проводить со своими семьями, детьми и близкими», — заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, ежедневные пробки на улицах столицы связаны с двукратным увеличением транспортной нагрузки.
«По данным Грузстата, в 2017 году в Тбилиси было зарегистрировано около 474 тысяч автотранспортных средств, а во втором квартале 2026 года этот показатель достиг примерно 948 тысяч. За девять лет количество зарегистрированных в столице автомобилей удвоилось.
К этому следует добавить и то обстоятельство, что Тбилиси является экономическим и деловым центром всей страны. Ежедневно в столицу из различных регионов Грузии приезжают люди для работы, ведения бизнеса и получения услуг. Многие автомобили используются в качестве такси и для других видов коммерческой деятельности.
Мы никому не запрещаем передвигаться на собственном автомобиле, однако должны понимать одну простую вещь: пространство городских улиц не безгранично», — отметил Каха Каладзе.
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