По данным системы фиксации автомобилей с помощью камер мэрии Тбилиси, в течение одного дня в столице регистрируется до 900 тысяч автомобилей. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, в котором он рассказал о существующих транспортных проблемах города.

По его пояснению, речь идёт не о суммарном количестве проездов автомобилей мимо камер. Каждый автомобиль учитывается в системе только один раз, независимо от того, сколько камер его зафиксировали.

«Сегодня я хочу ещё раз затронуть одну из наиболее важных и актуальных для нашей столицы тем — транспортную политику и существующие в городе пробки. Я понимаю каждого человека, который ежедневно передвигается по улицам Тбилиси и из-за пробок теряет значительное количество времени.