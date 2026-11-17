«Несмотря на наличие эстакад на транспортной развязке на площади Героев, при увеличении потока автомобилей движение по-прежнему затруднено. На аллее Агмашенебели также хорошо видно, как переход с широкой дороги на участок с относительно ограниченной пропускной способностью может привести к затруднению движения. Мы не можем расширить все улицы города, снести здания и уничтожить зелёные зоны, чтобы предоставить больше места постоянно растущему числу автомобилей. Это не означает, что новую дорожную инфраструктуру вообще не нужно строить. Там, где конкретный проект создаёт необходимое транспортное сообщение и его эффективность подтверждается соответствующими исследованиями, такие проекты следует рассматривать. Однако решить проблему пробок в Тбилиси исключительно за счёт строительства эстакад и расширения дорог невозможно», — заявил Каладзе.

По оценке мэра, международный опыт показывает, что эффект от расширения дорог и строительства эстакад носит временный характер, поскольку увеличение пропускной способности привлекает дополнительные потоки автомобилей в соответствии с принципом так называемого индуцированного спроса. В качестве примеров мэр Тбилиси привёл транспортную развязку на площади Героев и алее Агмашенебели.

Я очень хорошо понимаю повседневные проблемы и неудобства, с которыми связано передвижение по городу, — именно поэтому мы продолжаем работать. Об этом в видеообращении заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, главная задача заключается не в том, чтобы обеспечить проезд бесконечно большему количеству автомобилей, а в том, чтобы больше людей могли быстро и безопасно передвигаться. Именно поэтому главным приоритетом муниципалитета является развитие общественного транспорта.

Как сообщил мэр, именно по этой причине с 2017 года в столице полностью обновлён автобусный и микроавтобусный парк. В настоящее время пассажиров обслуживают 1 059 современных автобусов и 1 000 микроавтобусов. Ведутся переговоры с международной донорской организацией о приобретении ещё 200 автобусов. Параллельно планируется объединить автобусные полосы в единую сеть.

«Важно, чтобы в городе постепенно сформировалась единая сеть автобусных полос, благодаря чему общественный транспорт сможет двигаться быстро и с прогнозируемым временем в пути. Продолжается и модернизация метро. Планируется реабилитация станций метро, а из Китая поэтапно должны поступить 111 новых вагонов, которыми будут заменены 25 поездов», — заявил Каха Каладзе.

По словам Каладзе, начат процесс реализации проекта трамвайного сообщения, которое соединит Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе». По его же пояснению, проводится технико-экономическое исследование целесообразности создания коридора городской железной дороги, а также ведутся соответствующие работы над проектом объездных дорог столицы.

«Мы хотим, чтобы граждане выбирали общественный транспорт не потому, что мы запретили им передвигаться на личных автомобилях, а потому, что поездки на автобусе, метро или трамвае будут для них более комфортными, быстрыми и надёжными. Мы хорошо понимаем, что изменить привычки передвижения, формировавшиеся десятилетиями, непросто. Мы также не считаем, что транспортные проблемы Тбилиси можно решить за один день — одним новым автобусом, одной полосой или одной отремонтированной улицей. Это длительный процесс, который требует последовательной работы, правильного планирования и участия общества», — отметил мэр столицы.

По пояснению Кахи Каладзе, мэрия видит существующие проблемы и постоянно работает над поиском путей их решения.

«Одно совершенно очевидно: если сегодня ради временного комфорта мы откажемся от необходимых изменений, завтра столкнёмся с гораздо более сложными транспортными проблемами. Хочу сказать каждому жителю Тбилиси: я очень хорошо понимаю ваши повседневные проблемы и неудобства, связанные с передвижением по городу. Мы не утверждаем, что всё идеально. Напротив, мы видим проблемы, и именно поэтому продолжаем работать. Наша цель — не просто строительство новых дорог, автобусных полос, станций метро или транспортных развязок. Мы работаем над тем, чтобы упорядочить ситуацию в городе по всем этим направлениям», — отметил Каха Каладзе.