«Грузия не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в мероприятиях, запланированных в Брюсселе 16 ноября, включая министерскую встречу по вопросам связанности. Соответственно, ни один представитель Грузии не примет в ней участия», — заявили в МИД Грузии, добавив, что Тбилиси остается привержен «конструктивному сотрудничеству» при условии соблюдения должного уровня представительства.

Грузия второй год подряд пропускает министерскую встречу Евросоюза по вопросам транспортной, энергетической и цифровой связанности в Брюсселе. В Тбилиси объяснили отказ тем, что ЕС не направил грузинской стороне приглашение на «соответствующем уровне». В Брюсселе подтвердили, что действительно не приглашают грузинских представителей на высшем политическом уровне, однако рассчитывают на возобновление диалога.

Заявление ведомства прозвучало на следующий день после того, как издание Publika сообщило со ссылкой на посла Грузии в ЕС Вахтанга Махароблишвили о его намерении присутствовать на мероприятии. По данным грузинских СМИ, Брюссель направил приглашение именно ему.

Грузия отсутствовала на аналогичной встрече в Люксембурге в прошлом году. Тогда МИД также назвал причиной «пониженное» приглашение.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции 16 ноября отметила, что ЕС неоднократно предлагал грузинской стороне присоединиться к повестке связанности, однако представители Тбилиси не приезжают.

«Мы пытаемся наладить взаимодействие, приглашаем их. Они не хотят приезжать. Мы не приглашаем на высшем уровне», — пояснила Кос.

Она также напомнила, что Брюссель рассчитывал на диалог по вопросу безвизового режима, но наладить его не удалось. Еврокомиссар выразила надежду, что ситуация сдвинется с мертвой точки на заседании Совета ЕС по иностранным делам в январе, где, как ранее анонсировала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, состоится более предметное обсуждение ситуации в Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 16 ноября заявил, что грузинский народ заслуживает «справедливого и здорового отношения», которого в Тбилиси сегодня не видят.

По его словам, страна будет представлена на международных площадках только там, где получит «достойное приглашение». Он также назвал отсутствие Грузии на форуме по расширению ЕС (прошел 16 ноября) проявлением действий «европейской бюрократии», противоречащих объективным интересам самой Европы.

Еще более резко на слова Кос отреагировал председатель парламентского комитета по европейской интеграции, депутат от «Грузинской мечты» Леван Махашвили. Он обвинил Брюссель в «детсадовских играх» и призвал еврочиновников «не рубить сук, на котором они сидят».

«Если Марте Кос так хочется прикидываться дурочкой — ради бога, пусть прикидывается. Ситуация проста: это министериал, в нем участвуют министры, а не послы или кто-то еще. Будет приглашение на уровне министра — будет и соответствующее участие со стороны Грузии. Это злоупотребление процедурами и институтами для того, чтобы упрямо навязывать стране свою политическую повестку. Эти детсадовские игры нам неинтересны», — заявил сегодня Махашвили журналистам.

Депутат добавил, что отказ Брюсселя приглашать министров не мешает Грузии строить порты, дороги, железную дорогу и развивать торговый коридор совместно с соседями и странами Центральной Азии.

«Чем дольше Брюссель будет продолжать подобные капризы, тем сложнее будет защищать интересы Евросоюза в регионе Южного Кавказа и тем труднее ему будет вообще представлять себя здесь. Поэтому пусть не рубят сук, на котором сидят», — подчеркнул Махашвили.

Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. Но вскоре отношения между Тбилиси и Брюсселем резко ухудшились на фоне споров вокруг демократических стандартов, законов в отношении гражданского общества и жесткой риторики правящей партии «Грузинская мечта» в адрес европейских институтов.

В ноябре 2025 года в Брюсселе заявили, что Грузия остается страной-кандидатом лишь формально, приостановили безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов и сократили политические контакты на высоком уровне. В докладе о расширении от 4 ноября 2026 года Еврокомиссия вновь указала на демократический откат в стране, предупредив, что отказ властей решать существующие проблемы может поставить под угрозу безвизовый режим для всех граждан Грузии.