Грузинские ассоциации в Турции требуют уважения к международно признанным границам и территориальной целостности Грузии
Находящиеся в Турции грузинские ассоциации и неправительственные организации выступили с совместным заявлением в связи с инициативой «Группы дружбы с Абхазией», вынесенной на повестку дня Великого национального собрания Турции (ВНСТ). В заявлении было обращено внимание на территориальную целостность Грузии и права на возвращение лиц, подвергшихся принудительному переселению.
Проживающее в Турции грузинское сообщество и грузинские неправительственные организации поделились с общественностью своими взглядами на инициативу «Группы дружбы с Абхазией» в ВНСТ.
В совместном заявлении было подчеркнуто, что суверенитет и территориальная целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ являются основополагающими принципами международного права. Указав на то, что фактическое положение дел в Абхазии не означает статуса международно признанного независимого государства, было выражено значение продолжения Турцией своего текущего внешнеполитического подхода, поддерживающего суверенитет и территориальную целостность Грузии.
В заявлении утверждалось, что некоторые проабхазские круги в Турции при поддержке депутатов от оппозиции пытаются придать политическую легитимность сепаратистской администрации в Грузии. Заявив, что официальная политика Турции ясна, было высказано мнение о том, что Абхазия является неотъемлемой частью Грузии.
«300 тысяч человек были вынуждены покинуть свою родину»
Было зафиксировано, что в результате этнической чистки и принудительного переселения, имевших место в войне 1992–1993 годов, около 300 тысяч человек, подавляющее большинство которых составляли грузины, были вынуждены оставить свои дома и родину. В заявлении, отметив, что эти лица не могут вернуться на протяжении десятилетий, прозвучал призыв удерживать в повестке дня международного сообщества вопросы безопасного и достойного возвращения, имущественных прав, выяснения судеб пропавших без вести, а также защиты историко-культурного наследия.
В заявлении было высказано, что без гарантии права на возвращение насильственно перемещенных лиц невозможно говорить о прочном и справедливом мире в Абхазии, и напомнили, что Турция имеет исторические и гуманитарные связи как с Грузией, так и с абхазами. Подчеркнуто, что в кавказской политике Турции за основу должны приниматься международное право, права человека и мир.
Призыв к депутатам
Грузинские ассоциации в Турции потребовали уважения к международно признанным границам и территориальной целостности Грузии, защиты прав на возвращение и имущественных прав лиц, подвергшихся принудительному переселению, а также продолжения Турцией своей конструктивной роли в регионе на основе международного права и мира.
В заявлении было указано, что соблюдаются культурные права граждан Турции абаза-апсуа, однако отмечено, что эти права не могут служить обоснованием для сепаратистской политики, нацеленной на территориальную целостность Грузии. Депутаты ВНСТ и соответствующие круги были призваны рассматривать абхазский вопрос в рамках международного права, справедливости и прав всех народов.
Заявление было опубликовано за подписью Мармароской федерации кавказско-грузинских ассоциаций, Турецкого грузинского фонда образования и культуры, а также грузинских ассоциаций, ведущих деятельность в Бейкозе, Чаршамбе, Дюзче, Фатсе, ассоциации «Дружба с Грузией», Дома грузинской культуры, в Хендеке, Керабоглу, Мармароских грузинских деревнях, Орду, ассоциации «Сакарья Картвел Грузин Лаз», Самсуне, Трабзоне и Юнье.
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