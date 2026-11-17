«Конечно, я и представить не мог, что с их стороны произойдет нечто подобное. Я приехал туда бороться и хорошо провести время. Как видно и на кадрах, когда я обернулся, я улыбался. Я только прибыл в Абу-Даби, всего три минуты как зашел в отель.

Я их не видел, и до этого момента ничего не происходило. Когда я вошел в отель, я просто фотографировался с детьми, которые ждали меня там, и еще с несколькими людьми. Я делал фото, когда увидел оператора — он работал на RAF — и он попросил записать интервью о том, как пройдет схватка. Я тоже был настроен на борьбу.

Усман задал мне вопрос, но я не расслышал, что он сказал, однако на видео он задал вопрос на русском языке и, как только произнес это, сразу ударил меня рукой.

Что я чувствую, когда смотрю на все это? Теперь Усман в моих глазах потерял уважение как мужчина. Усман и Умар — плохие представители дагестанского народа и мусульман. У меня нет никаких проблем с дагестанцами или мусульманами — только с этими двумя людьми. Остальные четверо парней меня вообще не интересуют. А эти двое, такие, какие они есть и как себя ведут, — не настоящие мужчины, они трусы.

Умар тоже был одним из участников, он подошел позже. Не знаю, задержали ли и его, но Умар такой же трус, как и Усман. Я в нем очень разочарован, потому что раньше простил его, а сейчас он очень сильно ошибся.

Пострадать я не пострадал. Получил незначительные повреждения. Сейчас чувствую себя очень хорошо. Никакой травмы у меня нет. Драки у нас бывали, и с этим у меня проблем нет, просто проблема в том, как именно они поступили.

Что бы произошло, если бы не было Сабы? Я бы дрался так, как подобает мужчине. Я мужчина, и мне все равно, даже если придется драться против 10 или 20 человек. Я мужчина, и меня это не волнует. Я прав. В данном случае я прав. Я был прав и тогда, когда в Грузии мне устроили провокацию — прав на 100%. И в этом случае я прав — на 100%. И я сплю очень спокойно, потому что живу по-мужски, говорю правду и поступаю по правде.

Уверен, ты видел, что я откликнулся на пост Ахмада. Да, я подрался с ним, и с ним я тоже прав на 100%. После этого мы пожали друг другу руки, потому что я не хотел конфликта. Он был в моей стране, и, как я уже упоминал ранее, все мои друзья хотели подраться с их друзьями, но я хорошо уладил эту ситуацию. Еще раз говорю тебе: мне устроили провокацию, и у меня была такая реакция, какая была бы у любого мужчины. А после этого я поступил очень по-человечески, пожал руку, простил, и сейчас между мной и им все хорошо.

Но во время драки, поскольку я был зол и поддался на провокацию, я упомянул члена его семьи. Однако хочу вдаться в детали — в Грузии во время драки это слово звучит как «здравствуй». Но, конечно, после этого, когда я посмотрел видео, как мужчина — я уважаю всех мусульман и у меня не было никакого намерения оскорбить чью-то семью — это было только между мной и Ахмадом. Я мужчина и сегодня публично сказал, что выругался в адрес члена его семьи, и извинился за это. Вот и все. Но еще раз скажу тебе: мы с Ахмадом пожали друг другу руки, и все закончилось. Это дело было закрыто по-мужски, и то, что произошло между нами, закончилось. А теперь то, как действовали эти и как они все это устроили — это не был поступок настоящего мужчины. Да, они трусы.

Но хочу сказать еще кое-что: когда мне сказали, что они задержаны, я попросил: пожалуйста, отпустите их. Именно поэтому меня отвезли в отделение — я надеялся, что помогу их освободить. Поэтому нас с Сабой отвезли туда. Я подумал, что мы не будем подавать жалобу и скажем все, что поможет их отпустить. Нас продержали там два дня, и в полицейском участке тоже пытались сказать, чтобы мы подали против них заявление. Конечно, мы отказались, потому что сказали им, что мы просто подрались и такое между бойцами случается. Даже прокурор нам это говорил, и судья. Но все это время и сейчас я делаю все, что могу, чтобы они вышли из тюрьмы. Однако то, что я говорю об этих двух братьях — что они недостойные представители дагестанского и мусульманского народов — я продолжаю это говорить и продолжаю так думать. Они плохие люди.

Обращение к Ахмеду у меня висело в «сторис». Оно провисело почти три часа, все MMA-издания и все его подхватили, а потом я удалил, потому что больше не хотел, чтобы оно там было. Я и сообщение ему отправил. Я репостнул его публикацию, где он выражал недовольство этой ситуацией, и по-человечески я понимаю, почему он так себя чувствовал. Это видео распространилось в соцсетях, и кто-то перевел ему, что Мераб выругался в адрес члена семьи, в частности матери. Но еще раз говорю тебе — в Грузии мы говорим это через каждое слово, здесь, в США, почти то же самое. Я хороший человек и не хочу оскорблять члена чьей-либо семьи, тем более — мать. Я уважаю его семью и всех. Именно поэтому я принес извинения.

Что касается заявления Ислама, на это могу сказать следующее: Ислам, если хочешь поговорить, можешь прийти и увидеться со мной, или я приду и увижусь с тобой, или мы можем встретиться вместе со всеми братьями — ты ведь знаешь, о ком я говорю — и поговорить. Я в этой ситуации был прав. Мне устроили провокацию — я никого не знал, этот парень подошел ко мне, спровоцировал меня, тронул меня и кричал на чужом языке. У меня была соответствующая реакция, и я прав на 100%. Именно поэтому мы пожали руки и закончили эту историю между мной и Ахмадом. Бывает, мы люди. И, как я тебе сказал, мы это закончили, исчерпали. Продолжать это было совершенно лишним. И если у кого-то еще остались вопросы, это нужно уладить как настоящие мужчины, особенно исходя из того, откуда мы родом. Мы кавказский народ, мы кавказцы — у нас есть братья и у нас есть уважаемые люди.

Что касается Сабы, с лучшим человеком, чем он, это действительно не могло случиться. Два дня мы были задержаны. Там у нас не было ни газеты, ни книги, ничего другого. За это время я узнал его еще лучше — мы рассказали друг другу очень много историй. Он настоящий человек, настоящий мужчина и внутренне, и внешне, и я рад за него. Люблю тебя, брат.

Сначала, когда нас задержали, как я сказал, у нас не было никаких новостей. Потом мы вышли наружу, а на следующее утро должны были идти на взвешивание и бороться. Именно тогда мы осознали, что это видео разлетелось вирусно, но мы в первую очередь спортсмены и все внимание переключили на борьбу. А после борьбы мы просто были вместе с друзьями.

Сегодня утром, когда мы вышли из отеля, чтобы ехать в аэропорт, отношение всех людей, работающих по дороге в аэропорт, было совсем другим, совершенно другого уровня — то, как мы понравились людям вместе и какую огромную поддержку они нам выражали. Мы стали очень хорошим дуэтом. Да, дуэтом — особенно когда мы со всеми здороваемся и так далее, мы лучший дуэт, брат, невероятно.

Короче говоря, я хочу сказать, что сегодня я почувствовал все это от обычных людей. Когда мы приехали в город и в отель, там было понятно, потому что там сплошь члены семей и персонал борцов и бойцов, к тому же это произошло в Абу-Даби. Но в аэропорту… и даже в Катаре происходит то же самое».

Несколько дней назад Усман Нурмагомедов, его брат Умар Нурмагомедов и их одноклубники вступили в физическое противостояние с Мерабом Двалишвили и находившимся с ним Сабой Лазишвили в Абу-Даби. В результате дагестанские бойцы были арестованы. Суд постановил 6-месячное заключение, депортацию по истечении срока и штраф в размере 300 тыс дирхамов. Однако, следует отметить, что вчера распространилась информация о том, что якобы Усман и его друзья были освобождены из заключения, однако подтвердить информацию пока невозможно.