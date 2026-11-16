В Озургети открылась выставка об истории дружбы Грузии и Швейцарии
В историческом музее Озургети проходит выставка «Истории грузино-швейцарских отношений», организованная посольством Швейцарии в Грузии.
Экспозиция посвящена многолетним связям двух стран, история которых берёт начало ещё в XIX веке и продолжается по сей день.
Выставку посетили государственный уполномоченный в Гурии Гиорги Гурджумелидзе, представители местных властей, а также заместитель посла Швейцарии Жаклин Якоб-Гальман.
Во время мероприятия особое внимание уделили историческим связям и дружеским отношениям между грузинским и швейцарским народами.
Выставка напоминает, что отношения Грузии и Швейцарии имеют гораздо более глубокие исторические корни, чем современные дипломатические связи.
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