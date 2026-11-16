В Озургети открылась выставка об истории дружбы Грузии и Швейцарии

В историческом музее Озургети проходит выставка «Истории грузино-швейцарских отношений», организованная посольством Швейцарии в Грузии.

Экспозиция посвящена многолетним связям двух стран, история которых берёт начало ещё в XIX веке и продолжается по сей день.

Выставку посетили государственный уполномоченный в Гурии Гиорги Гурджумелидзе, представители местных властей, а также заместитель посла Швейцарии Жаклин Якоб-Гальман.