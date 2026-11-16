В Дманиси выявлены руины еще одной церкви раннехристианской эпохи
В муниципалитете Дманиси, близ села Гантиади, в рамках археологического исследования раннехристианского монастырского комплекса Нагзаури (V–VIII вв.) выявлен новый памятник — к западу от комплекса подтверждено наличие руин ранее неизвестной молельни. Новое открытие создает дополнительные возможности для изучения церковной архитектуры и истории монашеской жизни раннехристианской эпохи в регионе Квемо-Картли.
Архитектурные особенности выявленного памятника
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Конструкция и кладка: нововыявленное сооружение возведено из крупногабаритных камней. Толщина стен достигает 1,5 метра, а их сохранившаяся высота составляет 1,3 метра.
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Изученные части: на данном этапе исследований археологически изучены главный неф и апсида церкви.
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Детали интерьера: особое внимание привлекают сохранившиеся архитектурные элементы интерьера — фрагменты амвона и ниши алтарной преграды (канкелы).
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Перекрытие и кровля: в центре главного нефа выявлена каменная база колонны, на которую, предположительно, опиралась деревянная конструкция перекрытия. На уровне пола также обнаружен фрагмент черепицы, что указывает на основной кровельный материал сооружения.
Историко-археологический контекст
Комплекс Нагзаури является одним из значимых археологических памятников Квемо-Картли. Он относится к числу раннесредневековых храмов и находит параллели с другими ранними монастырскими памятниками Грузии: на территории, обнесенной единой оградой, располагались несколько церквей и хозяйственно-жилых построек.
Археологические работы на комплексе Нагзаури проводятся с 2025 года при финансировании Национального агентства по охране культурного наследия Грузии.
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