Представители прокуратуры проводят встречу с Ираклием Гарибашвили в пенитенциарном учреждении

Представители прокуратуры прибыли в пенитенциарное учреждение № 12 в Рустави, чтобы побеседовать с бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в связи с его публичными заявлениями.

Как заявил представитель прокуратуры региона Квемо-Картли Георгий Георгашвили, после встречи будет принято решение о том, начинать ли расследование по требованию стороны защиты.

«В прокуратуру поступило письменное обращение с определённой информацией, однако в ней чётко не просматриваются признаки преступления. Мы направляемся к Ираклию Гарибашвили, чтобы побеседовать с ним и получить дополнительную информацию. По результатам встречи будет принято решение о начале или об отказе в начале расследования», — заявил Георгашвили.

Речь идёт о требовании стороны защиты Ираклия Гарибашвили начать расследование в связи с фактами, изложенными в публично распространённых им письмах.