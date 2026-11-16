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Жоржикашвили: «Футбол похож на политику: слабая сборная защищается у собственных ворот, а самая сильная — у штрафной соперника»

Говоря о проблемах сборной Грузии, бывший главный тренер юношеских сборных Коба Жоржикашвили назвал одну из главных проблем наших национальной и возрастных команд, а также клубов — они не готовы к игре в прессинг, являющейся важнейшим элементом современного футбола.

«Я слежу за грузинским футболом с 1972 года, когда тбилисское «Динамо» встречалось с «Тоттенхэмом». Поэтому я знаю, о чем говорю: фактически грузинские команды и сборные не пытались играть в прессинг, и так продолжается по сей день.

Были и редкие исключения — «Гурия» Фоменко и молодежная сборная под руководством Гочи Ткебучава, поскольку Гоча играл в московском «Динамо», а затем его в «Гурии» тренировал Фоменко.

К сожалению, мы не можем вспомнить, чтобы сборная Грузии играла с высоким прессингом. В политике крупные государства защищаются на чужой территории, где стараются пресечь потенциальные угрозы на корню.

Слабые же страны защищаются на собственной границе. Футбол — это тоже жизнь, которую мы переносим на поле на 90 минут, и он похож на политику: слабые сборные защищаются у собственных ворот, а самые сильные — у штрафной соперника.

Вообще, игра в прессинг требует очень высоких физических кондиций, хорошего тактического мышления и готовности футболиста к такой игре. Того, что к этому готовы Кварацхелия и Квернадзе, недостаточно для успеха.

Такая игра требует большого объема движения, причем взрывных движений, и, самое главное, футболистов, которых с детства воспитывают для такого футбола», — сказал Жоржикашвили, с пространным интервью которого читатели смогут ознакомиться в ближайшее время.

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