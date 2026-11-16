Жоржикашвили: «Футбол похож на политику: слабая сборная защищается у собственных ворот, а самая сильная — у штрафной соперника»

Говоря о проблемах сборной Грузии, бывший главный тренер юношеских сборных Коба Жоржикашвили назвал одну из главных проблем наших национальной и возрастных команд, а также клубов — они не готовы к игре в прессинг, являющейся важнейшим элементом современного футбола.

«Я слежу за грузинским футболом с 1972 года, когда тбилисское «Динамо» встречалось с «Тоттенхэмом». Поэтому я знаю, о чем говорю: фактически грузинские команды и сборные не пытались играть в прессинг, и так продолжается по сей день.

Были и редкие исключения — «Гурия» Фоменко и молодежная сборная под руководством Гочи Ткебучава, поскольку Гоча играл в московском «Динамо», а затем его в «Гурии» тренировал Фоменко.