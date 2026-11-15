Сборная Грузии проиграла Венгрии
В 5-м туре Лиги наций сборная Грузии по футболу принимала Венгрию и проиграла со счетом 0:2. Команда Сванадзе начала матч агрессивно и доставила гостям ряд проблем в начале игры, но не смогла забить.
Игра не изменилась и во втором тайме – грузинская команда больше контролировала мяч и активно атаковала, в то время как венгры продолжали играть на контратаках, что принесло результаты – Венгрия вышла вперед на 73-й минуте благодаря автоголу Лаши Двали, а Варга на 85-й минуте зафиксировал окончательный результат.
Заключительный матч Лиги наций команда Рамаза Сванадзе проведет против Украины 17 ноября в словацком городе Кошице.
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