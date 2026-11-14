Sakhli в переводе с грузинского значит «дом». В ресторане готовят традиционную грузинскую кухню: хинкали, хачапури, бадриджани, пхали, мцвади.

Награду вручили шефу ресторана Веко Цухишвили, а сам Sakhli впервые вошел в гид Michelin Guide Latvia 2027.

Грузинский ресторан Sakhli в Риге получил награду Michelin за лучшее открытие года

Инспекторы Michelin отметили теплую атмосферу и доброжелательный персонал. В описании ресторана в гиде упоминаются хинкали и аджапсандали, а интерьер называют одновременно уютным и современным.

В этом году Michelin рекомендует 35 ресторанов в Латвии, 12 из них появились впервые. Как и в прошлом году, по одной звезде Michelin сохранили рижские JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen.