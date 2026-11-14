Мераб Двалишвили: Подавать жалобу я не собираюсь, надеюсь, что всех освободят
Надеюсь, что всех освободят — подавать жалобу я не собираюсь, — об этом грузинский боец UFC Мераб Двалишвили пишет в социальной сети.
«Хочу всем сообщить, что меня освободили. Я в порядке, здоров и готов. Хочу поблагодарить всех, кто помог уладить этот вопрос в Абу-Даби. Я люблю гостить в Абу-Даби и рад, что меня тепло принимают. Надеюсь, что освободят всех — подавать жалобу я не намерен. Желаю мира и всего наилучшего — всем. Спасибо каждому за вашу любовь и поддержку», — пишет Двалишвили.
11 ноября в Абу-Даби боец UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили стали участниками физического столкновения. Инцидент произошёл в холле гостиницы, когда на Мераба Двалишвили напал дагестанский боец Усман Нурмагомедов вместе с сопровождавшими его лицами. В драке, произошедшей в гостинице, участвовал и Саба Лазишвили. В связи с произошедшим начались правовые процедуры. Полиция доставила в отделение всех участников конфликта.
По факту нападения на бойца UFC Мераба Двалишвили Усману Нурмагомедову и членам его группы назначили 6 месяцев лишения свободы, штраф и депортацию. Самим Мерабу Двалишвили и Сабе Лазишвили назначили штрафы за распространение видеозаписи инцидента.
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